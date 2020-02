Comment faire de son cerveau un allié ? Le débrief de la 3ème Conférence CGP

MySweetimmo était partenaire de la conférence CGP « Comment faire de son cerveau un allié » avec l’intervention de Pascal Pineau. Retour sur les moments forts de l’évènement organisé par Sébastien Bareau.

Depuis un an, Sébastien Bareau, représentant syndical de l’ANACOFI et fondateur de Patrimo Portage, propose des conférences /débats, ouvertes aux conseillers en gestion de patrimoine, négociateurs en immobilier et aux étudiants, d’un genre différent. En effet, ces conférences ne sont pas destinées à améliorer les connaissances techniques des professionnels mais plutôt à les aider à gagner la confiance de leurs clients. Mardi 4 février, MySweetimmo était partenaire de la la 3e conférence CGP, animée par Pascal Pineau sur le thème des neurosciences, à l’Institut du Management des Services Immobiliers.

Comment faire de son cerveau un allié ?

Le thème de cette 3ème conférence CGP : « Accompagner & Faire prendre de bonnes décisions financières à nos clients : Nos cerveaux sont-ils de véritables alliés ? ». L’objectif était d’analyser les comportements du cerveau quand il s’agit d’investissement. L’intervenant et animateur de cette conférence, Pascal Pineau, associé fondateur de Métisse Finance, revient sur les principaux éléments développés lors de cet évènement.

A l’issu de la conférence, Sébastien Barreau, fondateur de Patrimo Portage et organisateur des conférences CGP fait le bilan de cette 3ème édition au micro de MySweet’Immo.

Réactions des partenaires

Cette 3ème conférence CGP « Comment faire de son cerveau un allié ? » s’est terminée par une table ronde durant laquelle sont intervenus les différents partenaires de l’évènement. Ces partenaires étaient : Histoire & Patrimoine, Cardif – groupe BNP Paribas, Patrimo Portage, Foncia Immo Neuf et Sogenial Immobilier. A l’issu de cette table ronde, ces partenaires ont réagi et fait le bilan de la conférence, au micro de MySweet’Immo.

Etienne Rodhegiero, directeur du développement et des partenariats de Foncia Immo Neuf nous explique ce qu’il a retenu de la soirée.

Pour Jean-Luc Bel, directeur du développement et du partenariat chez Sogenial Immobilier, « l’humain est la meilleure solution ».

Pascal Perrier, Directeur réseaux CGPI – Courtiers & Digital Business de BNP Paribas Cardif est satisfait « que l’on ait parlé que d’humain durant cette conférence ».

Enfin, Pierre Beranger du groupe Histoire et Patrimoine nous explique que « tous les jours, nos clients raisonnent de façon rationnelle ».