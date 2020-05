Olivier Guerre propose jeudi 14 mai à 10h une web conférence spéciale déconfinement !

Après deux mois d’arrêt, Olivier Guerre, formateur en immobilier, propose aux professionnels une web conférence gratuite, préambule à un programme plus complet, pour les aider à gérer l’après confinement.

Pour aider les professionnels à performer et à mieux vivre au quotidien, Olivier Guerre, formateur en immobilier, forme et coache des professionnels immobilier partout en France ; qu’ils soient issus de réseaux d’agences de groupes d’agences locaux ou d’agences indépendantes.

Le point sur le déconfinement

Jeudi 14 mai, il propose une web conférence gratuite de 2 heures, de 10h à 12h, intitulée « Covid-19 : nouveau paradigme, anticiper, s’adapter et transformer son activité. Cette web conférence reviendra sur le déconfinement et permettra aux professionnels de comprendre les changements qui vont modifier leur façon de travailler et de gérer leur activité, de se préparer à toutes les éventualités futures et d’atteindre les objectifs les plus ambitieux.

Etre préparé à toutes les éventualités futures

« Tout le monde se réjouit du déconfinement, explique Olivier Guerre. Et c’est normal, c’est une bonne chose. Les agences ont ré ouvert, les conseillers ont repris leur activité. Il n’empêche que de nombreuses incertitudes demeurent. Tout peut encore arriver, que ce soit dans un domaine politique, sanitaire, économique, financier, social … Je souhaite les préparer à toutes les éventualités.»

Si le thème de la conférence vous plaît et si vous voulez approfondir son contenu, vous pourrez dès septembre vous inscrire à un programme en ligne ou en présentiel.

Pour vous inscrire, cliquez ici.