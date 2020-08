MySweet’Playlist : « Cage meets Satie » (Paraty) avec Anne de Fornel et Jay Gottlieb

MySweet’PlayList. Chaque mois, Anne Di Girolamo partage son coup de cœur musical. Aujourd’hui, on embarque pour un voyage musical de John Cage à Eric Satie. Une aventure franco américaine à 2 pianos avec Jay Gottlieb et Anne de Fornel.

Aujourd’hui, je vous emmène quelque part entre la France et les Etats-Unis avec l’histoire d’un compositeur et philosophe américain, John Cage, qui portait une admiration folle au compositeur français Eric Satie et qui a grandement contribué à faire connaître la musique du français outre-atlantique. Côté frise du temps, rappelons qu’Eric Satie est décédé en 1925 et que John Cage est né en 1912 et est décédé en 1992.

L’histoire de la rencontre musicale entre les deux compositeurs nous est racontée au disque par deux brillants pianistes : l’américain Jay Gottlieb et la franco-américaine Anne de Fornel, grande spécialiste de John Cage et auteur d’une monographie publiée chez Fayard.

EXTRAIT MUSICAL

Pourquoi parler de ce disque aujourd’hui ? Tout d’abord parce que la relation entre l’américain John Cage et le français Eric Satie est intéressante. John Cage a non seulement organisé de très nombreux concerts et conférences pour faire découvrir aux américains la musique de Satie mais il faut ajouter qu’il y a une filiation entre les deuxc ompositeurs. C’est ce que ce disque laisse découvrir.

EXTRAIT MUSICAL

Eric Satie cherche l’épure et compose des pièces originales et ésotériques. John Cage, fin connaisseur de la musique de Satie qu’il est venu étudier à Paris en 1949, va plus loin encore et radicalise sa recherche sur le son. Avec lui, le piano devient un instrument percussif par le biais de truchements et l’apposition d’objets sur les tables d’harmonie comme des pièces de monnaie, des boulons, des vis etc. Le piano, instrument percussif résonne de schémas rythmiques, ce qu’on découvre avec la première oeuvre interprétée dans ce disque : Les Trois Danses pour deux pianos préparés.

EXTRAIT MUSICAL

L’atmosphère ensuite s’adoucit considérablement avec les Expériences n°1 pour deux pianos, toujours de John Cage. Nous sommes ici très proches des sonorités méditatives comme celles qu’on entend chez Satie et je dois dire que le lien de parenté est intéressant à observer.

Enfin, le disque se termine sur un arrangement par John Cage pour deux pianos du drame symphonique de Satie intitulé Socrate. (EXTRAIT) Socrate, c’est une oeuvre qui a tellement fasciné John Cage qu’il en a écrit un arrangement pour deux pianos tout à fait passionnant.

Voilà pour ce voyage musical franco-américain, très finement relaté et interprété par Jay Gottlieb et Anne de Fornel. Nous pourrions aussi vous raconter que John Cage a écrit ses pièces pour accompagner les chorégraphies de Merce Cunningham qui a révolutionné la danse. Mais là, c’est une autre histoire. Et pour le moment, je vous invite à découvrir le disque.

Cage Meets Satie (Paraty). Anne de Fornel et Jay Gottlieb