Qui sont les 3 startups retenues par Incub’immo, l’incubateur de la FNAIM Grand Paris ?

Pocketimmo, Assysto et Kwarto sont désormais incubées chez Incub’immo, l’inbateur de startup de la FNAIM du Grand Paris.

A l’occasion du dernier salon RENT, la FNAIM du Grand Paris lançait son incubateur, INCUB’IMMO. Michel Platero, président de la FNAIM du Grand Paris était venu présenter l’initiative aux auditeurs de Mon Podcast Immo. Plusieurs start-ups ont été sélectionnés par le comité de sélection de l’incubateur, composé de membres du bureau exécutif de la FNAIM du Grand Paris ainsi que leurs partenaires. A l’issue du processus, 3 start-ups ont été retenues. Geoffroy Boulard, Maire du XVIIème, partenaire de ce projet, ira à la rencontre des incubés, lundi 7 février au sein de la FNAIM du Grand Paris.

La rentrée des start-ups à la FNAIM du Grand Paris

Le lancement d’INCUB’IMMO est l’occasion de renforcer les liens entre les professionnels de l’immobilier et l’écosystème des start-ups tout en participant au développement de l’attractivité de la profession. Ainsi, l’incubateur accueille des start-ups proposant des innovations qui améliorent le quotidien des professionnels de l’immobilier – adhérents de la FNAIM du Grand Paris, quel que soit leur métier.

Afin d’accompagner ces jeunes start-ups, l’incubateur s’est entouré de partenaires spécialisés dans le secteur immobilier et dans l’univers des start-ups et de l’innovation. Dans ses locaux, la FNAIM du Grand Paris accueillera le 7 février 2022, Geoffroy Boulard, Maire du 17ème arrondissement de Paris, Vice- président délégué à la communication et à l’innovation numérique de la métropole du Grand Paris et Conseiller à la Marie de Paris.

Partenaire de l’incubateur, il ira à la rencontre des nouveaux incubés d’INCUB’IMMO, au même titre que les autres partenaires qui sont nombreux, le Cabinet HASTAG AVOCATS, le Cabinet d’experts comptables BISMUTH, le Cabinet d’experts comptables et d’avocats pour entrepreneurs BOLD, l’agence de marketing ARTUR’IN, un freelance en webmaster ZIEGELMEYER, l’entreprise de conseil en financement WE DO GOOD, la start-up studio LFA STARTUP STUDIO, et la plateforme de crowdfunding immobilier REALTIM.

3 start-ups sélectionnées pour rejoindre INCUB’IMMO

Pocketimmo est une application mobile qui permet à ses utilisateurs de trouver des biens immobiliers en fonction de leurs critères. En se baladant, l’utilisateur peut regarder en direct les biens proposés dans la rue dans laquelle il se trouve. Accessible à tous, l’application a été conçue sur le principe des sites de rencontre ! L’application propose un mode « timeline » qui, une fois activée, enregistre les biens immobiliers croisés durant les déplacements de l’utilisateur, qu’il retrouvera dans sa « timeline ».

ASSYSTO est une start-up qui a développé Wodomo 3D, une application disponible sur smartphones et tablettes. Elle permet de créer un plan 3D du bien immobilier afin de simuler des travaux à venir. Ainsi, l’investisseur ou le professionnel de l’immobilier peut se rendre compte en quelques minutes du rendu du projet grâce à la réalité augmentée. Voir le résultat d’une rénovation future, tout en se déplaçant à l’intérieur du bien tel qu’il est aujourd’hui, est bien plus convaincant qu’un plan ou une image statique.

Kwarto est une solution Saas (Software As A Service) destinée aux syndics et aux copropriétaires. Elle se décline en version web et application mobile, et permet le traitement d’informations entrantes et sortantes en multicanal. Une plateforme de services pour accompagner les gestionnaires de biens immobiliers à remplir leurs missions premières (gestion quotidienne, amélioration du patrimoine…), à affronter les défis à venir (réglementations, concurrents…) et à proposer de nouveaux services à forte valeur ajoutée.