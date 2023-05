« La Première ministre a demandé à tous les ministères d’identifier 5% de marge de manoeuvre dans leur budget« , a rappelé Gabriel Attal, Ministre des Comptes Publics sur Cnews.

« Il y a des secteurs sur lesquels on travaille davantage. Je pense au Travail: on a aujourd’hui le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, donc il y a un certain nombre de dispositifs pour lesquels on peut peut-être réduire la voilure« , a estimé Gabriel Attal.

Après avoir réformé l’assurance-chômage en réduisant la durée d’indemnisation des chômeurs, le gouvernement veut sanctionner les bénéficiaires du RSA qui ne se conformeraient pas au parcours « d’accompagnement » du retour vers l’emploi.

Gabriel Attal a également mentionné « le secteur du logement ». « On sait qu’on dépense beaucoup plus que nos voisins européens sans qu’on puisse dire que nos résultats soient particulièrement meilleurs », a-t-il jugé.

Certains ministères devraient continuer à voire leurs dépenses augmenter, notamment dans le cadre de lois de programmation, comme celui des Armées ou de la Justice.