VRAI/FAUX : Le point sur l’humidité dans les logements

L’humidité dans un logement est un vrai problème de santé et fragilise le bâti … Pour en savoir plus, démêlons le vrai du faux en la matière.

A l’heure où le Nord-Pas-de-Calais connaît des crues exceptionnelles, la question de l’humidité au sein des logements est plus que jamais d’actualité.

Des impacts sur la santé des individus aux risques sur la structure du bâti en passant par les conséquences économiques, Murprotec, expert du diagnostic et du traitement définitif de l’humidité intérieure, démêle le vrai du faux en la matière.

L’humidité peut causer des problèmes de santé. Vrai ou faux ?

VRAI. L’humidité est une pathologie du bâtiment qui favorise le développement des moisissures et acariens, responsables de nombreuses maladies. Un taux d’humidité trop important peut ainsi engendrer des allergies respiratoires, mais aussi des affections plus graves comme des bronchites chroniques ou de l’asthme (un logement humide ou porteur de moisissures accroit de 40% le risque de contacter de l’asthme ).

Ce phénomène peut également être à l’origine de certains cancers et d’AVC. Les moisissures sont des champignons qui libèrent dans l’air des particules fines, dangereuses pour la santé. Dans certains cas, le champignon entre par les voies respiratoires et se développe dans les poumons, nécessitant une intervention chirurgicale. Ces pathologies liées à l’humidité engendrent 20 000 décès prématurés chaque année3 en France. A l’échelle mondiale, ce chiffre s’élève à près de 4 millions. Dans l’Hexagone, 37% des logements contiennent des traces de moisissures.

Les enfants sont plus sensibles à l’humidité. Vrai ou faux ?

VRAI. Les enfants, comme les personnes âgées, sont plus susceptibles de développer des allergies en étant exposés à l’humidité ou aux polluants intérieurs. C’est pourquoi il faut être particulièrement vigilent dans les chambres d’enfant.

Il est indispensable d’aérer au moins 10 minutes par jour, de changer les draps une fois par semaine et de ne pas trop chauffer la pièce (19°C idéalement). Si l’enfant présente des symptômes allergiques ou une pathologie respiratoire, il est alors urgent de s’interroger sur l’aspect sanitaire de l’habitation.

Un bâtiment ne peut pas s’écrouler à cause de l’humidité. Vrai ou faux ?

FAUX. L’humidité fait partie des pathologies du bâtiment, aussi bien anciens que neufs. Des murs chargés d’humidité s’abiment souvent en commençant par la base de la construction. L’eau, chargée de sels minéraux puisés dans le sol en cas de remontées capillaires, va provoquer des réactions chimiques fragilisant les matériaux, telles que la création de salpêtre.

L’eau présente dans les murs va également geler en hiver et dégrader de plus en plus la surface des parois avec un effet de cercle vicieux. Des fissures vont apparaître, le métal va rouiller, les matériaux vont se déjointer. Plus grave, l’apparition de la mérule va entrainer la destruction rapide des supports en bois (charpente, planchers, solives, poutres, fenêtres…) et provoquer l’effondrement des étages ou des toitures.

L’excès d’humidité a des conséquences économiques. Vrai ou faux ?

VRAI. Si elle a des conséquences graves sur la santé et le bâti, l’humidité en a aussi au niveau économique et se traduit par une augmentation importante des frais de chauffage. Si l’on ressent davantage le froid dans une maison humide, ce n’est pas un hasard : un air humide est plus long à chauffer qu’un air sec. La réaction logique est donc de monter le chauffage. On augmente ainsi ses factures énergétiques, mais on crée aussi un cercle vicieux puisqu’en chauffant plus la pièce, on crée de l’évaporation. Cette vapeur d’eau fait monter le taux d’humidité dans l’air, renforçant encore le problème.

Par ailleurs, cette augmentation des dépenses de chauffage finit in fine par dégrader le classement DPE du bien immobilier en cas de location ou de revente. La nouvelle législation empêchera la location ou nécessitera de chiffrer les travaux d’amélioration avant une vente pour les logements ayant un mauvais diagnostic de performance énergétique. Enfin, une maison humide est difficile à vendre ; les problèmes sont visibles sur les enduits de façade qui s’effritent à cause du salpêtre. Son aspect n’est pas sain, elle perd donc de sa valeur.

Nettoyer les moisissures diminue les risques sur la santé. Vrai ou faux ?

FAUX. Frotter et nettoyer les tâches de moisissures expose davantage aux dangers ; en effet les spores – particules qui se propagent dans l’air et permettent aux moisissures de proliférer – sont nocives pour la santé. En nettoyant les moisissures, on augmente l’exposition à ces substances, engendrant de potentielles allergies ou problèmes respiratoires plus graves.

Si l’on souhaite à tout prix nettoyer les moisissures présentes, il est alors impératif d’utiliser des gants et un masque et aérer la pièce. Attention, tant que le problème n’est pas traité par un professionnel, les moisissures reviendront

Source : Murprotec