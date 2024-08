Résidences étudiantes : Les Belles Années séduit près de 8 000 investisseurs

Le marché florissant des résidences étudiantes

L’investissement dans les résidences étudiantes connaît un véritable essor. Et pour cause ! Avec plus d’1,9 millions d’élèves du supérieur en France pour une capacité d’accueil d’environ 464 500 places en résidences étudiantes, le locatif étudiant représente une opportunité notable.

Le statut de Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP), alliant avantages fiscaux significatifs et perspectives de recettes stables, suscite par ailleurs l’intérêt de nombreux particuliers cherchant à diversifier leur portefeuille ou en quête de revenus sécurisés.

Les Belles Années : un modèle qui attire les investisseurs

Filiale du groupe Valority, Les Belles Années a très tôt su se positionner stratégiquement sur ce segment du marché immobilier. La société se distingue par son approche centrée sur les besoins spécifiques des étudiants, auxquels elle propose des logements attrayants et proches des grandes écoles, universités, transports en commun et commerces.

Fort de ce modèle unique, Les Belles Années a connu une croissance remarquable depuis sa fondation en 2010, avec un impressionnant portefeuille de 61 résidences avec plus de 7 600 logements à travers la France, pour le compte de 1 957 propriétaires-bailleurs. Rigoureusement sélectionnées et à fort potentiel, les résidences Les Belles années séduisent tous types d’investisseurs. Les prix d’entrée pour des appartements meublés débutent à 77 450 € en région et 127 050 € en Ile de France. Les taux de rendement nets se situent entre 3.8% et 4.75%, chiffres qui témoignent du reste de l’intérêt d’investir dans des villes étudiantes intermédiaires, comme Poitiers, Tours, Lorient ou Dijon. Chaque propriétaire-bailleur bénéfice d’un accompagnement chaque année au moment de sa déclaration de revenus

Des résidences qui répondent aux aspirations de la jeune génération

La réussite de l’entreprise reflète la satisfaction et la reconnaissance des investisseurs, mais aussi des étudiants. En effet, les résidences Les Belles Années ne se limitent pas à fournir un simple logement ; elles offrent une expérience complète, avec des services tels que des salles de sport et de vie commune, le ménage et la laverie, une box internet individuelle pour l’accès haut-débit ou encore un local. Elles se caractérisent en outre par la diversité des hébergements proposés. Les résidences comprennent des studios et des appartements allant jusqu’au T3 en colocation, tous entièrement meublés et équipés. Cette variété permet de répondre à une large gamme de préférences et budgets rendant la marque Les Belles Années attractive pour un large éventail d’étudiants.

À ce jour, Les Belles Années enregistre un taux d’occupation de 100 % sur ses logements, preuve de la forte demande pour ce type d’hébergement et de la pertinence de son modèle de gestion. Le groupe envisage d’ailleurs d’augmenter son portefeuille pour atteindre 10 000 logements en exploitation d’ici 2026, exprimant une ambition et une confiance dans la pérennité et l’expansion de son activité.

« La pénurie de logements augmente chaque année et aucune ville étudiante n’est épargnée. Notre ambition est de répondre au mieux à cette demande grandissante en exploitant des résidences proches des pôles de formation, pour offrir un logement et une qualité de vie aux étudiants en quête d’un environnement convivial et stimulant », conclut Morgane Bentata, Directrice Les Belles Années.

