Immobilier : « Le pire est derrière nous, le marché repart », Julien Haussy (Espaces atypiques)

Invité de Mon Podcast Immo, Julien Haussy (Espaces Atypiques) présente “ARI”, un agent immobilier virtuel dopé à l’IA, et analyse le rebond du marché des biens atypiques, avec +22 % de transactions attendues en 2025.

ARI, un agent immobilier virtuel sur mesure

Développé en interne avec plusieurs technologies d’intelligence artificielle, “ARI” comprend le langage naturel et répond aux besoins des acheteurs, des vendeurs et des candidats à un poste. « Il ne remplace pas nos conseillers, il facilite la mise en relation », explique Julien Haussy. Son avantage, selon lui : « Un agent immobilier connaît quelques biens, mais pas tout le site. Harry, lui, peut répondre à des recherches larges comme un moulin n’importe où dans l’ouest de la France. »

L’IA, un gain de temps pour les conseillers

Pour le fondateur d’Espaces atypiques, l’IA libère du temps aux agents pour se concentrer sur la relation client. « L’IA permet aux conseillers de se concentrer sur l’humain, parce qu’ils gagnent du temps sur la recherche, l’estimation, la documentation ou les comptes rendus », souligne-t-il.

Un marché en pleine reprise

En 2025, Espaces atypiques prévoit plus de 2 000 transactions, soit une progression de 22 % par rapport à 2024, un record même face aux meilleures années 2021-2022. Certaines zones connaissent des hausses spectaculaires, comme Paris (+55 %), tandis que Lyon et Marseille profitent de prix ajustés et de taux autour de 3 %, redonnant du pouvoir d’achat aux acquéreurs.

Opportunités et perspectives

Le marché des résidences secondaires reste plus complexe, notamment en Bretagne ou en Provence, mais les opportunités existent. « Aujourd’hui, lorsqu’on a un beau budget et qu’on est finançable, on a le choix, on peut visiter et négocier », explique Julien Haussy. Côté vendeurs, il recommande de fixer un prix en phase avec le marché pour éviter les blocages. Et aux professionnels : « Le pire est derrière nous. Cette crise nous a forcés à nous professionnaliser. »

L’interview complète de Julien Haussy est à écouter dans Mon Podcast Immo sur MySweetImmo et toutes les plateformes.

