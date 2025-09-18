Immobilier Marseille : 181 nouveaux logements étudiants livrés par REDMAN en 2026

REDMAN livrera en 2026 à Marseille la résidence The Hive avec 181 nouveaux logements étudiants durables au cœur du technopôle de Château Gombert.

À Marseille, le groupe REDMAN a présenté le chantier de sa future résidence « The Hive », qui proposera 181 nouveaux logements étudiants à l’été 2026. Située au cœur du technopôle de Château Gombert, cette opération répond à une forte demande en logements dédiés aux étudiants et jeunes actifs.

En bref 181 nouveaux logements étudiants livrés en 2026 à Marseille.

Une résidence durable, gérée par Les Belles Années.

Espaces communs, labels BDM et BBCA.

181 nouveaux logements étudiants à Marseille avec « The Hive »

Le groupe REDMAN a ouvert le chantier de sa résidence « The Hive » en présence d’élus locaux, de la SOLEAM et de plusieurs partenaires. Cet immeuble de 3 900 m², signé MCA Architectes, proposera 181 appartements, du T1 au T3, répartis sur 5 niveaux et entièrement gérés par Les Belles Années (groupe Valority), spécialiste de la gestion de résidences étudiantes.

Avec près de 59 000 étudiants pour seulement 14 000 logements dédiés à Marseille, la Ville collabore avec les promoteurs pour accroître l’offre. Construite rue Albert Einstein, dans le 13e arrondissement, « The Hive » se situe au cœur du quartier de Château Gombert, au sein d’un secteur universitaire et technologique en pleine dynamique.

Une résidence durable pensée pour étudiants et jeunes actifs

La résidence intégrera de nombreux espaces communs : salle de sport, terrasses partagées, salle de vie commune et coworking, salons divers et laverie. Elle comptera également 65 places de stationnement et des locaux vélos.

Pensée pour les 18-30 ans, elle proposera des logements abordables avec des baux flexibles adaptés aux situations individuelles. « The Hive » vise les labels Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) et BBCA seuil 2025, en cohérence avec les engagements environnementaux de REDMAN.

« Les procédés constructifs résilients et les nombreux espaces favorisant la vie en commun font de cette résidence un lieu de vie durable, de qualité et répondant aux usages quotidiens des étudiants. Ce nouveau programme lancé à Marseille illustre la volonté du Groupe REDMAN de concevoir des bâtiments en accord avec les ambitions environnementales et qui participent à répondre aux besoins de ce territoire« , précise le promoteur.

Un projet emblématique dans la stratégie urbaine de REDMAN

REDMAN développe également d’autres projets marseillais.

Le campus bas carbone OMNES Education (6 260 m²), livré en 2026, qui accueillera 6 écoles et jusqu’à 2 000 étudiants, construit avec des matériaux biosourcés et raccordé à la centrale géothermique Thassalia.

(6 260 m²), livré en 2026, qui accueillera 6 écoles et jusqu’à 2 000 étudiants, construit avec des matériaux biosourcés et raccordé à la centrale géothermique Thassalia. Le tiers-lieu « L’Epopée », issu de la restructuration des anciennes usines Ricard (4 000 m²), qui accueillera jusqu’à 600 personnes autour d’activités de formation, d’éducation et d’entrepreneuriat.

« En construisant des bâtiments durables qui répondent aux besoins des habitants de la ville de Marseille, REDMAN contribue à redynamiser les quartiers en transformation et à bâtir une ville plus durable, responsable et inclusive », conclut le promoteur.

