A vendre au Croisic : Somptueuse villa de la fin du XIXe siècle face à la mer

Cette villa historique au Croisic est véritable joyau du patrimoine architectural de la Côte d’Amour, offrant une vue panoramique imprenable sur l’océan Atlantique.

Le charme de l’ancien

Édifiée à la fin du XIXe siècle, cette villa historique de caractère de 280 m2 a conservé tout le charme de son époque. Ses pièces de réception baignées de lumière s’ouvrent majestueusement sur la mer, tandis qu’une vaste terrasse prolonge la maison à l’extérieur, invitant à la contemplation face aux marées.

Idéale pour accueillir famille et invités, la propriété comprend sept chambres réparties sur plusieurs niveaux, dont un dernier étage pouvant être dédié aux enfants ou aménagé selon les envies. Une dépendance vient compléter cet ensemble plein de potentiel.

Un écrin face à la mer

Niché dans un parc paysager de plus de 3 600 m², cet écrin de verdure bénéficie d’un accès privé à la plage, à seulement quelques pas, offrant un cadre idyllique entre élégance intemporelle et art de vivre en bord de mer.

Le Prix : 2 950 000 €. Le DPE : E. Le contact : Barnes

