A vendre à Paris 5e : Somptueux duplex face à Notre-Dame

Ce duplex de 100 m², 3 pièces et 2 chambres, face à la Cathédrale de Notre-Dame, est proposé à la vente par Varenne.

Duplex d’exception face a Notre-Dame

Nouveau

© Varenne

Par MySweetImmo , le 24 avril 2026
 0

Ce duplex d’exception de 101,54 m² est situé dans un immeuble du XVIIᵉ siècle, réhabilité en 1966, face à la Cathédrale Notre-Dame, au cœur du Paris 5ᵉ.

Newsletter MySweetimmo

Un panorama somptueux

Rare sur le marché, ce bien offre un panorama spectaculaire sur Notre-Dame, la Seine et les toits de Paris, grâce à sa triple exposition et à son absence totale de vis-à-vis.

Duplex d’exception face a Notre-Dame
À lire aussi

Un duplex d’exception

L’appartement se compose d’une entrée, d’un vaste séjour cathédrale baigné de lumière, prolongé par une première terrasse, d’une grande cuisine, ainsi que d’une chambre avec salle d’eau.

À l’étage, un bureau et une suite parentale avec salle de bains s’ouvrent sur une seconde terrasse, offrant une vue directe sur la Seine. Un bien rare, alliant charme, volumes, lumière et vues panoramiques, dans l’une des adresses les plus emblématiques de la capitale.

Duplex d’exception face a Notre-Dame

Le prix : 3 100 000 €. Le DPE : C. Le contact : Varenne.

Par MySweetImmo
Cet article vous a aidé ?
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter