A vendre à Paris 5e : Somptueux duplex face à Notre-Dame

Ce duplex de 100 m², 3 pièces et 2 chambres, face à la Cathédrale de Notre-Dame, est proposé à la vente par Varenne.

Ce duplex d’exception de 101,54 m² est situé dans un immeuble du XVIIᵉ siècle, réhabilité en 1966, face à la Cathédrale Notre-Dame, au cœur du Paris 5ᵉ.

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Un panorama somptueux

Rare sur le marché, ce bien offre un panorama spectaculaire sur Notre-Dame, la Seine et les toits de Paris, grâce à sa triple exposition et à son absence totale de vis-à-vis.

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Un duplex d’exception

L’appartement se compose d’une entrée, d’un vaste séjour cathédrale baigné de lumière, prolongé par une première terrasse, d’une grande cuisine, ainsi que d’une chambre avec salle d’eau.

À l’étage, un bureau et une suite parentale avec salle de bains s’ouvrent sur une seconde terrasse, offrant une vue directe sur la Seine. Un bien rare, alliant charme, volumes, lumière et vues panoramiques, dans l’une des adresses les plus emblématiques de la capitale.

Le prix : 3 100 000 €. Le DPE : C. Le contact : Varenne.



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