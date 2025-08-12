Immobilier Vallauris : La villa secrète de Petula Clark à vendre
L’ancienne demeure de Petula Clark « avec un magnifique palmier au milieu du jardin », est à vendre à Vallauris. L’icône de la musique des années 60 et 70 aimaient s’y reposer en famille.
Nichée au fond d’un chemin privé, à la lisière d’Antibes et à quelques minutes de Cannes, se cache l’ancienne demeure de Petula Clark, figure de la scène musicale internationale.
Implantée au cœur du quartier recherché des Brusquets, cette propriété de caractère à rafraîchir, entre mer et collines, s’étend sur près de 6 500 m² de terrain. Elle est à vendre 1 790 000 € par le réseau Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.
Une icône de la musique des années 60 et 70
Dans les années 1960, alors qu’elle enchaînait les tournées internationales et les succès planétaires (Downtown, This is My Song, I Know a Place), Petula Clark choisit de s’ancrer ici, à Vallauris, loin des projecteurs. Ce n’était pas une résidence ostentatoire, mais un foyer chaleureux où l’on vivait lentement. Dans cette maison simple et baignée de lumière, elle était avant tout une épouse, une mère, une femme inspirée.
« Nous allons à Vallauris, dans une petite maison que nous avons achetée l’année dernière. Il y a un peu de terrain et un palmier. Vous savez, le palmier est le rêve secret de beaucoup d’Anglais. Quand j’étais petite fille, je rêvais d’avoir une belle maison avec un magnifique palmier au milieu du jardin. Aujourd’hui, mon rêve est exaucé« , expliquait-elle alors.
7 pièces, 5 chambres, 5 salles de bains
Derrière les volets en bois peints et les murs en pierre, la villa dévoile de 250 m² habitables, avec de beaux volumes de réception, dont un salon cathédrale avec cheminée, une cuisine provençale, quatre chambres avec salles de bains, dont une très privée avec accès dans la tour.
En rez-de-jardin, un appartement séparé avec séjour, avec une cuisine, une chambre et une salle de bains avec WC complète cette propriété.
La villa est entourée d’un magnifique jardin en restanques, planté d’essences méditerranéennes, qui abrite également une pinède, un potager, une bambouseraie, un terrain de pétanque, ainsi qu’une pergola avec cuisine d’été et piscine à débordement de 10 x 5 m.
Un terrain constructible
Atout exceptionnel, le terrain reste partiellement constructible, offrant la possibilité de bâtir une seconde villa, une opportunité rare dans ce secteur résidentiel prisé, à seulement 2 km des plages de Golfe-Juan, 10 minutes de Cannes et 20 kilomètres de l’aéroport international de Nice.