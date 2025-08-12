Immobilier Vallauris : La villa secrète de Petula Clark à vendre

L’ancienne demeure de Petula Clark « avec un magnifique palmier au milieu du jardin », est à vendre à Vallauris. L’icône de la musique des années 60 et 70 aimaient s’y reposer en famille.

Nichée au fond d’un chemin privé, à la lisière d’Antibes et à quelques minutes de Cannes, se cache l’ancienne demeure de Petula Clark, figure de la scène musicale internationale.

Implantée au cœur du quartier recherché des Brusquets, cette propriété de caractère à rafraîchir, entre mer et collines, s’étend sur près de 6 500 m² de terrain. Elle est à vendre 1 790 000 € par le réseau Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.

Newsletter MySweetimmo

Une icône de la musique des années 60 et 70

Dans les années 1960, alors qu’elle enchaînait les tournées internationales et les succès planétaires (Downtown, This is My Song, I Know a Place), Petula Clark choisit de s’ancrer ici, à Vallauris, loin des projecteurs. Ce n’était pas une résidence ostentatoire, mais un foyer chaleureux où l’on vivait lentement. Dans cette maison simple et baignée de lumière, elle était avant tout une épouse, une mère, une femme inspirée.

« Nous allons à Vallauris, dans une petite maison que nous avons achetée l’année dernière. Il y a un peu de terrain et un palmier. Vous savez, le palmier est le rêve secret de beaucoup d’Anglais. Quand j’étais petite fille, je rêvais d’avoir une belle maison avec un magnifique palmier au milieu du jardin. Aujourd’hui, mon rêve est exaucé« , expliquait-elle alors.

À lire aussi Immobilier Lorgues : Bergerie réhabilitée au cœur d'un domaine viticole et oléicole à vendre

7 pièces, 5 chambres, 5 salles de bains

Derrière les volets en bois peints et les murs en pierre, la villa dévoile de 250 m² habitables, avec de beaux volumes de réception, dont un salon cathédrale avec cheminée, une cuisine provençale, quatre chambres avec salles de bains, dont une très privée avec accès dans la tour.

En rez-de-jardin, un appartement séparé avec séjour, avec une cuisine, une chambre et une salle de bains avec WC complète cette propriété.

La villa est entourée d’un magnifique jardin en restanques, planté d’essences méditerranéennes, qui abrite également une pinède, un potager, une bambouseraie, un terrain de pétanque, ainsi qu’une pergola avec cuisine d’été et piscine à débordement de 10 x 5 m.

À lire aussi Immobilier Nice : Somptueuse propriété du XIXe avec vue sur la Méditerranée à vendre

Un terrain constructible

Atout exceptionnel, le terrain reste partiellement constructible, offrant la possibilité de bâtir une seconde villa, une opportunité rare dans ce secteur résidentiel prisé, à seulement 2 km des plages de Golfe-Juan, 10 minutes de Cannes et 20 kilomètres de l’aéroport international de Nice.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements