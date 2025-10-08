Nomination : Christophe Michel devient CEO France de Engel & Völkers 

Christophe Michel succède à Alexis Caquet à la tête d’Engel & Völkers France. Il aura pour objectif de développer la croissance de la marque sur le territoire.

Engel & Völkers nomme Christophe Michel au poste de CEO France. Il succède à Alexis Caquet qui quitte ses fonctions pour se consacrer à de nouvelles opportunités professionnelles.

« Je suis honoré de prendre la tête d’Engel & Völkers France et de contribuer activement à son développement. Aux côtés de nos équipes, je m’engage à offrir un service d’excellence à nos clients, à nos conseillers ainsi qu’à nos partenaires licenciés« , souligne Christophe Michel.

Et il ajoute : « Notre objectif est clair : poursuivre une croissance durable en renforçant notre présence sur les marchés de la résidence principale et secondaire »

Newsletter MySweetimmo

Un as de la croissance

Christophe Michel a rejoint Engel & Völkers début 2025 en tant que Directeur de la Transformation. Sous sa direction, Engel & Völkers France a connu une dynamique de structuration et de développement.

Âgé de 46 ans, ce diplômé en Management de HEC Paris dispose d’une solide expérience en management international.

Tout au long de sa carrière, Christophe Michel a accompagné la transformation et le développement d’organisations, piloté des équipes à haute performance, renforcé l’efficacité opérationnelle et mis en place des stratégies de croissance durable.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements