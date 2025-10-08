Nomination : Christophe Michel devient CEO France de Engel & Völkers 

Christophe Michel succède à Alexis Caquet à la tête d’Engel & Völkers France. Il aura pour objectif de développer la croissance de la marque sur le territoire.

Engel & Volkers nomme Christophe Michel en tant que CEO France

Nouveau

© Engel & Völkers France

Christophe Michel, CEO de Engel & Völkers France

Par MySweetImmo, le 8 octobre 2025, mis à jour le 7 octobre 2025
 0

Engel & Völkers nomme Christophe Michel au poste de CEO France. Il succède à Alexis Caquet qui quitte ses fonctions pour se consacrer à de nouvelles opportunités professionnelles.

« Je suis honoré de prendre la tête d’Engel & Völkers France et de contribuer activement à son développement. Aux côtés de nos équipes, je m’engage à offrir un service d’excellence à nos clients, à nos conseillers ainsi qu’à nos partenaires licenciés« , souligne Christophe Michel.

Et il ajoute : « Notre objectif est clair : poursuivre une croissance durable en renforçant notre présence sur les marchés de la résidence principale et secondaire »

Newsletter MySweetimmo

Un as de la croissance

Christophe Michel a rejoint Engel & Völkers début 2025 en tant que Directeur de la Transformation. Sous sa direction, Engel & Völkers France a connu une dynamique de structuration et de développement.

Âgé de 46 ans, ce diplômé en Management de HEC Paris dispose d’une solide expérience en management international.

Tout au long de sa carrière, Christophe Michel a accompagné la transformation et le développement d’organisations, piloté des équipes à haute performance, renforcé l’efficacité opérationnelle et mis en place des stratégies de croissance durable.

Par MySweetImmo
Cet article vous a aidé ?
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter