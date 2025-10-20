Immobilier : Casavo présent au RENT pour renforcer son réseau d’agents immobiliers

Casavo participera au salon RENT 2025, les 5 et 6 novembre à Paris, sur le stand J75. La proptech souhaite aller à la rencontre des professionnels de l’immobilier avec un objectif clair : accélérer le recrutement de nouveaux agents, juniors comme expérimentés.

Casavo comptera 170 agents d’ici la fin de l’année, contre 120 début 2025. Présent au salon RENT, les 5 et 6 novembre à Paris, sur le stand J75, la Proptech entend ainsi aller à la rencontre des professionnels souhaitant la rejoindre et poursuivre son développement en France.

En 2025, Casavo a ouvert de nouvelles agences dans plusieurs grandes métropoles – Bordeaux, Lille, Toulon, Grenoble et Marseille – tout en s’appuyant sur une équipe renforcée de 6 City Managers venus épauler les Regional Managers dans l’encadrement du réseau : une stratégie équilibrée, combinant ouvertures géographiques et recrutement de profils expérimentés capables d’accompagner la croissance locale.

Les profils recherchés ? Avant tout des entrepreneurs

Casavo se donne pour objectif d’atteindre 220 conseillers d’ici fin 2026, grâce à l’arrivée de 12 nouveaux City Managers et au recrutement d’une cinquantaine d’agents seniors. Casavo cible en priorité des profils entrepreneurs, prêts à s’impliquer dans le lancement de nouvelles villes comme Nice, Rennes, Annecy ou encore Montpellier, dans un esprit de co-construction et d’autonomie.

« Nous recherchons des agents capables d’embarquer d’autres mandataires dans une véritable aventure collective. Chaque ouverture de ville, c’est un mini projet entrepreneurial », précise Arthur Rollin, DG de Casavo.

La technologie, un avantage compétitif durable

L’un des piliers du modèle Casavo reste la technologie, pensée pour simplifier le quotidien des conseillers et améliorer leur performance. Selon le dernier sondage interne, 86 % des conseillers se déclarent satisfaits de la plateforme Casavo, saluant un gain moyen de productivité de 20 %.

Casavo continue d’investir pour aller plus loin : intégration progressive de fonctionnalités d’intelligence artificielle (home staging automatisé, génération de vidéos de présentation, chatbots IA pour le support client et agent), et lancement en 2026 du programme de formation “IA Boost”, un module exclusif de 10 heures pour accompagner la montée en compétence de ses conseillers.

Rendez-vous stand J75

Pendant les deux jours du salon, l’équipe recrutement et les Regional Managers de Casavo seront présents pour rencontrer les professionnels de l’immobilier souhaitant rejoindre le réseau.

Les visiteurs pourront également participer au “Quizz Immo”, organisé chaque jour sur le stand, avec à la clé une bouteille de Domaine de Chevalier 2014, Grand Cru Classé (Pessac-Léognan rouge).

