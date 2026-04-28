Immobilier neuf : Les promoteurs commencent à voir les investisseurs particuliers revenir
Altarea, Nexity et Kaufman & Broad constatent un retour des investisseurs particuliers dans l’immobilier neuf au premier trimestre 2026.
Plusieurs promoteurs immobiliers observent une hausse des réservations de logements par des investisseurs particuliers, après leur désertion du marché immobilier neuf l’année dernière, selon leurs résultats trimestriels.
Des réservations en hausse chez Altarea et Nexity
Le promoteur Altarea a annoncé mardi un bond de 54% sur un an des ventes de logements à des investisseurs individuels, qui représentent 270 réservations au premier trimestre.
La semaine passée, lors de la publication de ses chiffres d’activités du premier trimestre 2026, Nexity avait aussi rapporté une progression de 19% des réservations faites par des investisseurs individuels par rapport au premier trimestre de 2025, qui atteignent 452 logements.
Il s’agit selon le premier promoteur immobilier français des « premiers effets du dispositif Jeanbrun » qui restent « non significatifs sur le trimestre« .
Le dispositif Jeanbrun remplace le Pinel
Le gouvernement a créé dans le budget de l’Etat pour 2026, adopté début février, un nouveau dispositif fiscal d’incitation à l’investissement locatif pour les particuliers, appelé statut du bailleur privé ou dispositif Jeanbrun.
Le secteur immobilier mise sur cet avantage fiscal pour faire repartir l’investissement dans le logement neuf, à l’arrêt depuis la disparition de la niche fiscale Pinel début 2025.
Selon la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les ventes de logements aux investisseurs particuliers ont chuté de moitié en 2025 par rapport à l’année précédente. Elles ont même été divisées par sept en quelques années face à la crise de l’immobilier neuf, puis la fin du Pinel.
Kaufman & Broad progresse aussi, Altarea recule en chiffre d’affaires
Chez le promoteur Kaufman & Broad, qui a publié mi-avril ses résultats pour le trimestre allant de décembre 2025 à février 2026, les ventes aux investisseurs particuliers ont aussi fortement progressé et représentent 14% des réservations, contre 10% à la même période un an auparavant.
Tous types d’acquéreurs confondus, les réservations de logements ont progressé de 14% au premier trimestre pour Altarea, de 1,9% pour Kaufman & Broad et ont reculé de 7% pour Nexity.
Le groupe Altarea, actif aussi dans l’exploitation de centres commerciaux, a publié un chiffre d’affaires en baisse de 12,4% au premier trimestre à 381,4 millions d’euros.
Ces revenus sont plombés par un repli de 11,2% de son chiffre d’affaires dans la division logement, lié à la commercialisation de logements de vieilles opérations aux marges réduites.