Immobilier : Laforêt à la rencontre des professionnels au Village du recrutement du RENT
Laforêt participera au HR Connect, le nouveau Village du Recrutement, Pavillon 6 – Stand R6, lors du salon RENT, les 5 et 6 novembre prochains : l’occasion d’échanger avec des professionnels et de leur faire découvrir les opportunités offertes par le réseau.
Les mercredi 5 et jeudi 6 novembre prochains, Laforêt participera au salon RENT à Paris Expo, Porte de Versailles, le rendez-vous désormais incontournable de l’innovation immobilière qui réunit chaque année plusieurs milliers de professionnels en quête de solutions pour doper leur activité, se différencier et anticiper les mutations du secteur.
Laforêt intègre le village du recrutement : HR CONNECT
Cette année, Laforêt rejoindra l’une des grandes nouveautés du salon RENT 2025 : le HR Connect, le Village du Recrutement. Ce nouvel espace, véritable hub des métiers et des talents de l’immobilier, réunit recruteurs, candidats et professionnels en quête d’orientation ou de reconversion.
Laforêt y disposera d’un espace dédié pour aller à la rencontre de ses futurs franchisés, agents indépendants, personnes en reconversion professionnelle ou étudiants souhaitant devenir négociateurs immobiliers.
Des opportunités d’entreprendre partout en France
L’objectif : rencontrer de potentiels entrepreneurs dans l’immobilier, valoriser les carrières possibles au sein du réseau, partager les bonnes pratiques et favoriser les échanges autour de l’emploi et de la formation dans l’immobilier.
Le réseau Laforêt propose plus de 380 implantations disponibles à la création ou à la reprise sur l’ensemble du territoire.
Des futurs franchisés accompagnés et formés
Chaque futur franchisé bénéficie d’un parcours de formation de 7 semaines, alliant théorie et pratique sur le terrain, pour démarrer son activité dans les meilleures conditions.
Ce socle initial est complété par le Campus Laforêt, garant d’un accompagnement continu et d’une montée en compétences permanente avec de nombreux modules de formation continue et personnalisée.