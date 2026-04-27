Résidences Immobilier : l’excellence de l’immobilier de prestige

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Résidences Immobilier s’impose comme la première communauté dédiée à l’immobilier de luxe, avec une forte audience internationale et une présence dominante sur les réseaux sociaux.

Dans un marché de l’immobilier de luxe de plus en plus international, Résidences Immobilier s’impose comme la référence incontournable avec plus de 50% d’acquéreurs étrangers. Leader sur la Côte d’Azur avec plus de 10 000 annonces, le portail renforce ses positions à Paris et sur la Côte Atlantique.

À l’inverse des concurrents qui diluent leurs annonces de luxe sur les portails généralistes afin de gonfler artificiellement leurs audiences, Résidences Immobilier privilégie la qualité de son audience en ciblant les acquéreurs à fort potentiel.

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N°1 sur la qualité des leads

C’est l’enjeux majeur du marché, Résidences Immobilier a fait le choix de privilégier la qualité des contacts. Le résultat ? Des leads d’une qualité supérieure, débarrassés des curieux pour ne garder que les acheteurs sérieux. Sur la Côte d’Azur, les plus grosses ventes réalisées en 2025 proviennent de contacts obtenus grâce à Résidences Immobilier selon une enquête menée auprès des agences leaders du marché.

N°1 sur l’international

C’est l’atout maître du portail : sa capacité à capter l’intérêt hors des frontières. Avec 50 %, et jusqu’à 70 % des demandes provenant de l’étranger, Résidences Immobilier est la porte d’entrée privilégiée des investisseurs internationaux en France. Là où les portails concurrents plafonnent à 25% de leur audience.

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N°1 sur les réseaux sociaux

Résidences Immobilier s’est imposé comme le 1er acteur sur les réseaux sociaux fédérant la plus forte communauté dédiée à l’immobilier d’exception en France. Cette vitrine ultrapuissante permet d’engager une audience qualifiée là où les portails plus traditionnels peinent encore à transformer leurs followers en véritables prospects.

80% audience exclusive à Résidences Immobilier

Une étude comparative menée par le cabinet LEK sur le croisement des audiences démontrent que près de 80% de l’audience de Résidences Immobilier ne consulte pas le concurrent Belles Demeures. La fidélité moyenne de nos clients est supérieure à 15 ans et démontre l’intérêt des agences immobilières à capter des contacts non disponibles ailleurs. La duplication des contacts reste moindre.

2026 : +30% de leads

Paris, notre second marché, assiste au retour des investisseurs internationaux, la demande a bondi de +35% sur les premiers mois de l’année. Avec plus de 300 agences actives, Résidences Immobilier continue son développement en ouvrant Deauville, destination de villégiature favorite des Parisiens.

La Côte d’Azur demeure l’épicentre de l’immobilier de luxe, concentrant à elle seule 40% du marché national. Le marché est en pleine dynamique, Résidences Immobilier qui présente l’offre la plus exhaustive pour capter les acquéreurs en quête d’investissements sécurisés.

La Côte Basque connait un regain d’intérêt principalement auprès d’acquéreurs à la recherche d’une résidence secondaire.

Contrairement à d’autres plateformes qui ont abaissé leurs standards en ouvrant la diffusion à des biens ne répondant pas aux critères du luxe, Résidences Immobilier garantit depuis plus de 30 ans, l’homogénéité et le prestige de son catalogue.

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