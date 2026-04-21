Zillow AI Mode : L’IA qui veut simplifier la recherche immobilière… et capter les clients

Zillow lance AI Mode, une recherche immobilière par IA qui permet de comparer des biens, d’évaluer son budget et de réserver une visite. Une évolution qui pourrait aussi changer le rôle des agents immobiliers.

Chercher un logement en ligne relève souvent du parcours du combattant. Il faut multiplier les filtres, comparer des annonces, vérifier son budget, se renseigner sur le quartier, essayer de comprendre si le prix est cohérent, puis prendre contact, réserver une visite… et parfois tout recommencer ailleurs. Aux États-Unis, Zillow veut justement alléger ce parcours avec AI Mode, une nouvelle fonctionnalité lancée fin mars, qui permet aux acheteurs et aux locataires de dialoguer avec une interface conversationnelle dopée à l’intelligence artificielle. L’objectif est simple : rendre la recherche plus naturelle, plus fluide, et surtout plus utile.

Concrètement, l’utilisateur n’est plus limité à une suite de critères techniques. Il peut poser ses questions comme il le ferait à un conseiller : est-ce que ce bien est vraiment dans mes moyens ? Que faut-il penser de cette baisse de prix ? Cette maison est-elle correctement positionnée par rapport au marché ? Quels compromis faut-il accepter entre la surface, l’emplacement et le prix ? Zillow explique aussi que son outil peut comparer plusieurs biens, aider à estimer certains travaux, éclairer le choix entre location et achat, ou encore donner des informations sur le quartier, les commerces et les équipements à proximité.

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Une recherche immobilière plus simple, plus directe, plus concrète

Ce qui change ici, ce n’est pas seulement le ton de la recherche, mais sa logique. Jusqu’ici, l’internaute devait naviguer entre plusieurs outils pour se faire une idée claire : les annonces d’un côté, les données de marché de l’autre, les calculs de budget ailleurs. Avec AI Mode, Zillow veut regrouper ces étapes dans une seule interface conversationnelle.

L’IA peut ainsi expliquer les règles d’un bien, résumer certaines conditions de location, contextualiser l’évolution du Zestimate, ou encore aider l’utilisateur à juger si l’offre qu’il envisage est cohérente par rapport aux ventes comparables. Elle peut aussi estimer des coûts de rénovation, comparer des logements entre eux, ou encore simuler différents scénarios selon le projet de l’utilisateur.

L’enjeu, pour Zillow, n’est donc pas simplement d’ajouter un chatbot à son site. Le groupe cherche à transformer son portail en véritable outil d’aide à la décision. L’IA ne sert plus seulement à afficher des résultats : elle aide à interpréter, à comparer, à arbitrer. Surtout, elle peut pousser l’utilisateur jusqu’à l’étape suivante, en lui permettant de réserver une visite, de déposer une candidature pour une location ou d’être mis en relation avec un agent.

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Pour les agents, la valeur ne disparaît pas : elle se déplace

Évidemment, une telle évolution pose une question simple : si l’IA peut déjà répondre à une partie des interrogations du client, que reste-t-il à l’agent immobilier ?

Zillow prend soin d’affirmer que son objectif n’est pas de remplacer les professionnels, mais de préparer la relation avec eux. En théorie, l’acheteur ou le locataire arrive avec un projet plus mûr, des attentes plus précises et une meilleure compréhension du marché.

Cela change la place de l’agent. Il n’est plus seulement attendu sur l’accès à l’information ou sur le tri des annonces, mais sur ce que la machine ne sait pas vraiment faire seule : conseiller, négocier, rassurer, lire un contexte local, sentir un rapport de force, sécuriser une transaction. Autrement dit, moins d’explications basiques… mais beaucoup plus d’expertise attendue. Comme le résume Delphine Rouxel présidente du réseau d’agences immobilières Nestenn, les agents qui s’appuieront exclusivement sur l’IA seront amenés à disparaître — mais ceux qui sauront l’utiliser à bon escient ont tout à y gagner.

Zillow joue aussi une bataille beaucoup plus stratégique

Derrière la promesse de simplicité, il y a aussi une bataille de pouvoir. Pendant des années, les portails immobiliers ont surtout servi à agréger des annonces et à laisser l’internaute naviguer. Désormais, ils cherchent à capter le client plus tôt, au moment où son projet est encore flou, quand il ne cherche pas forcément une annonce précise mais une aide pour comprendre ce qu’il peut faire. C’est exactement ce que Zillow essaie de construire avec AI Mode. Celui qui contrôle cette interface conversationnelle contrôle aussi une partie décisive de l’entrée dans le parcours immobilier. Et donc, potentiellement, une part croissante de la relation client.

En France, la dynamique est déjà engagée : leboncoin a ouvert sa recherche à ChatGPT, SeLoger investit massivement pour capter les porteurs de projet au bon moment, et la startup Omny mise déjà sur la recherche conversationnelle . La bataille pour l’entrée dans le parcours immobilier est ouverte. Et elle ne se gagnera pas seulement à coups d’algorithmes – mais sur la capacité à interpréter, rassurer, conseiller… et conclure. À suivre…

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