Crédit privé : la Banque d’Angleterre tire la sonnette d’alarme

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre met en garde contre les dérives du crédit privé, après plusieurs faillites aux États-Unis. Des signaux d’alerte qui rappellent la crise de 2008.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Andrew Bailey, a mis en garde mardi contre les risques croissants du marché du crédit privé, évoquant des similitudes inquiétantes avec la crise financière de 2008. Cette alerte intervient après la faillite de deux entreprises américaines liées à des emprunts risqués.

Newsletter MySweetimmo

Des faillites qui ravivent le spectre de 2008

Depuis la crise des subprimes, le crédit privé non bancaire s’est considérablement développé, comblant le vide laissé par les établissements traditionnels. Ce secteur finance aujourd’hui, souvent de manière opaque, ménages et entreprises.

La récente faillite du fabricant de pièces automobiles First Brands et celle de Tricolor, un spécialiste du crédit auto pour emprunteurs à risque, ont ravivé les inquiétudes. JPMorgan a d’ailleurs annoncé une charge de 170 millions de dollars liée à la chute de Tricolor.

À lire aussi Crédit immobilier : Des taux stables et une légère détente dans certaines régions

Des pratiques financières qui inquiètent la BoE

« La grande question aujourd’hui est de savoir si ces cas sont isolés ou s’ils révèlent quelque chose de plus fondamental sur le secteur de la finance privée », a déclaré Andrew Bailey devant un comité de la Chambre des Lords.

Le gouverneur a indiqué que la BoE prévoyait de mener un test en 2026 pour mesurer la résistance du marché du crédit privé en cas de crise.

« On commence à voir réapparaître des pratiques complexes de découpage et de regroupement de prêts. Pour ceux qui ont vécu la crise financière, cela déclenche immédiatement des signaux d’alerte », a-t-il ajouté.

Ces mises en garde font écho aux dérives des crédits subprime de 2008, qui avaient provoqué une onde de choc mondiale après la faillite de Lehman Brothers.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements