Immobilier : 76% des salariés estiment qu’ils doivent pouvoir se rendre au bureau tous les jours s’ils le souhaitent

Les salariés sont attachés au bureau, lieu d’échanges, de collaboration et de convivialité. Et 76% d’entre eux estiment qu’ils doivent pouvoir se rendre au bureau tous les jours. Ce qu’il faut retenir du sondage IPSOS/BVA pour Icade : » L’avenir du bureau ».

Que représente le bureau aujourd’hui pour ses salariés ? D’abord le lien social. Plus que jamais le bureau est un lieu d’échanges, de collaboration, de travail collectif et de convivialité. Pour preuve, 75% des salariés travaillant dans un bureau y sont attachés.

Si le télétravail a été revendiqué comme un droit, quasiment un acquis post-covid, le droit d’avoir un bureau et la liberté de pouvoir s’y rendre quotidiennement est plébiscité les salariés.

Le droit au bureau est plébiscité par trois quart des répondants

Selon un sondage IPSOS/BVA pour Icade, baptisé « L’avenir du bureau », 76% des salariés estiment qu’ils doivent pouvoir se rendre au bureau tous les jours s’ils le souhaitent.

Si le télétravail reste considéré comme un acquis majeur – 82% estiment qu’il contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et que travailler de chez soi permet de mieux se concentrer (71%) – plus de la moitié des répondants estiment qu’à partir de trois jours, le télétravail nuit à la productivité et aux interactions sociales entre les salariés et que les entreprises doivent l’encadrer à deux jours par semaine.

3 salariés sur 4 sont attachés au fait de travailler dans un bureau

75% des salariés qui travaillent dans un bureau y sont attachés, avec des disparités fortes selon l’organisation : 64% pour ceux qui travaillent en open-space et seulement 39% pour les entreprises qui intègrent le flex-office.

Les salariés sont attachés au bureau en tant qu’espace de sociabilisation : 91% d’entre eux trouvent important de pouvoir échanger sur leur travail facilement avec leurs collègues (84% pour ceux qui télétravaillent régulièrement1), 84% de pouvoir discuter d’autre chose (76% chez ceux qui télétravaillent régulièrement) et 84% de partager des moments de convivialité (77% pour ceux qui télétravaillent régulièrement).

Les salariés veulent du confort, de l’accessibilité et des services qui facilitent le quotidien

Les attentes des salariés vis-à-vis de leur bureau sont avant tout le confort de l’espace de travail (58%), les équipements (double écran, imprimante ; 49%), et la localisation de l’immeuble (47%). 67% d’entre eux estiment important de pouvoir travailler dans des espaces qui leur ressemblent et pouvoir personnaliser leur poste de travail. Ce chiffre monte à 78% chez les 18-24 ans.

Interrogés sur les services proposés par les entreprises, près de 9 répondants sur 10 trouvent important d’avoir un parking voiture, des espaces de travail silencieux et un espace de convivialité. Viennent ensuite le restaurant d’entreprise (75%), une salle de repos (73%), un parking vélo (69%) et des bornes de recharge pour véhicules électriques (58%).

Les salariés se sont ensuite exprimés sur l’environnement direct de leur lieu de travail : 93% d’entre eux jugent important d’avoir des lieux de restauration à proximité. Les espaces verts arrivent en seconde position (86%), devant la présence de commerces (84%) et de professionnels de santé (73%). Ces services arrivent loin devant les offres de divertissement, telles que les salles de sport (52%) et les espaces culturels (50%).

Quel est l’impact de l’aménagement des bureaux sur la productivité et le bien-être ?

Depuis cinq ans, la tendance est à la réduction des surfaces de bureau pour réduire les coûts, avec des transformations majeures des espaces de travail : de bureaux individuels ou partagés par quelques collaborateurs à l’open-space, voire dans certains cas au flex-office. Seuls 8% des salariés interrogés travaillent actuellement en flex-office dans un open-space et 19% en open-space avec un bureau attitré.

73% des salariés travaillant dans un bureau aujourd’hui en France bénéficient encore de bureaux individuels ou partagés avec quelques personnes. Interrogés sur leur préférence en matière d’organisation, ils sont 85% à préférer le bureau (partagé par quelques personnes ou individuel). L’écart est moins marqué chez les salariés déjà en open-space : ils sont 42% à préférer l’open-space.

Plus de deux tiers des salariés interrogés estiment que l’organisation de leur bureau a un impact positif sur leur productivité (78%), leur bien-être au travail (75%) et leur attachement à l’entreprise (68%). Pour les salariés en open-space, l’impact est plus mitigé : 62% l’estiment positif pour leur productivité, 60% pour leur bien-être et 53% pour l’attachement à l’entreprise.

Les entreprises opèrent un tournant stratégique pour faire revenir leurs salariés

« Après une période d’optimisation des surfaces pour limiter les coûts immobiliers, les entreprises déploient aujourd’hui une énergie nouvelle pour faire revenir leurs collaborateurs en présentiel, à la fois en réduisant le télétravail et en travaillant à l’attractivité de leurs espaces. Cette étude menée avec IPSOS/BVA nous confirme les enjeux : l’accessibilité des bureaux, la nécessaire adaptation des espaces de travail et des services associés, le rôle social du bureau dans la société, et surtout la liberté de choisir le mode de travail qui convient le mieux à chacun sont clés », précise Audrey Camus, Directrice générale de la Foncière, Icade.

Méthodologie Etude menée sur 7 au 13 octobre 2025, sur un échantillon de 800 salariés travaillant en bureau, dans les secteurs privé et public, âgés de 18 ans ou plus, en France

