Immobilier : La Boîte Immo rachète HOQI, startup spécialiste du home staging assisté par IA 

La Boîte Immo rachète HOQI, la start-up française qui a démocratisé le home staging assisté par IA. Une technologie qui permet de générer en quelques secondes des visuels projetés d’un bien, un enjeu devenu central dans un marché immobilier plus exigeant.

Face à une profession en pleine mutation (explosion des sollicitations, intensification des attentes clients, pression sur la réactivité), la Boîte Immo accélère son virage technologique en poursuivant le développement d’outils appuyés par la donnée et l’IA.

La PME varoise rachète HOQI, startup française spécialiste du home staging assisté par IA, permettant de générer des visuels projetés d’un bien en quelques secondes.

Acquisition d’HOQI : le studio IA au service de la valorisation des biens

Cette acquisition permet à la Boîte Immo de franchir une nouvelle étape dans la transformation numérique du métier d’agent immobilier puisque cette technologie répond aux attentes croissantes autour de la présentation et de la valorisation des biens.

« La mise en avant du bien est devenue centrale dans un marché devenue à la fois plus exigeant et plus tendu. HOQI apporte une solution directement exploitable et complémentaire à nos outils », précise Olivier Bugette, CEO de La Boîte Immo.

Ce rachat s’inscrit dans la stratégie menée depuis plusieurs années par La Boîte Immo : intégrer l’IA dans des usages concrets du métier. HOQI continuera de fonctionner de manière autonome tout en amorçant son intégration progressive dans les solutions La Boîte Immo.

« Rejoindre La Boîte Immo, c’est donner à notre technologie une nouvelle échelle et accélérer nos développements dans l’IA , affirme Julien Defaut, co-fondateur de HOQI. Nous avons choisi de rejoindre La Boîte Immo pour sa vision humaine du métier et pour la solidité de son projet sur le long terme. »

« C’est l’environnement que nous recherchions pour poursuivre le développement de HOQI, ajoute Romain Bertrand, co-fondateur HOQI. Ainsi, son intégration ouvrira la voie à de nouvelles synergies autour de l’usage de l’IA dans l’immobilier, en cohérence avec la trajectoire engagée par La Boîte Immo. »

Lancement d’Hektor 3.0 : l’assistant intelligent du quotidien de l’agent immobilier

La Boîte Immo dévoile également Hektor 3.0, une nouvelle version de son logiciel de transaction qui intègre de nouveaux services issus des besoins observés sur le terrain.

« Nous sommes entrés dans une ère où le logiciel doit anticiper, suggérer et automatiser. Avec Hektor 3.0, l’agent immobilier gagne du temps, de la précision et de la mobilité. Notre ambition reste la même : faire d’Hektor l’assistant intelligent du quotidien« , explique Olivier Bugette.

Hektor 3.0 s’appuie sur trois piliers IA et automatisation des tâches critiques

Données enrichies et exploitation intelligente

Expérience utilisateur modernisée et mobilité renforcée

Les nouveautés déjà déployées ou en cours intègrent notamment :

Interkab Connect, plateforme collaborative de partage de mandats

CRM nouvelle génération, enrichi avec des automatismes vendeurs/acquéreurs

Hektor Voice, assistant vocal et support 24/7

Avis de valeur augmenté avec les données PriceHubble

Nouvelle application mobile avec notifications temps réel

Projet Data, intégration automatique des données cadastrales, syndic, copro

Immosign repensé, avec tracking des signatures électroniques

Listing ImmoPro désormais 100% mobile

Intégration de WhatsApp pour fluidifier les échanges avec les clients.

La Boîte Immo construit l’agence immobilière augmentée

Avec Hektor 3.0 et HOQI, La Boîte Immo confirme sa vision : mettre l’IA au service des usages réels pour simplifier la charge opérationnelle des agents immobiliers. L’objectif étant de leur permettre de rester compétitifs en leur proposant un écosystème complet.

« Notre rôle demeure le même depuis plus de quinze ans : accompagner les agents dans leurs nouveaux défis. Ce que nous lançons aujourd’hui prépare l’agence augmentée de demain », conclut Olivier Bugette.

