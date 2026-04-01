Immobilier Brest : AIVS Alma, l’agence qui loue des biens privés moins chers que le marché

À Brest, AIVS Alma, agence immobilière à vocation sociale, loue des logements privés à loyers modérés. Objectif : loger des ménages exclus du marché locatif classique.

Hausse des loyers, garanties toujours plus strictes, dossiers fragilisés par un aléa de vie : certains locataires ne trouvent plus à se loger dans le marché locatif classique. À Brest, AIVS Alma, agence immobilière à vocation sociale, qui compte 5 salariés dont une assistante sociale, leur propose des logements privés à loyers plus accessibles.

Newsletter MySweetimmo

Qui peut louer via une agence immobilière sociale ?

Une séparation, une période de chômage ou un contrat de travail trop court peuvent suffire à fragiliser un dossier locatif. Dans ces situations, certaines personnes se retrouvent exclues du marché locatif classique.

C’est à ce public que s’adressent les 52 agences immobilières à vocation sociale (AIVS) en France. Leur principe : trouver des logements appartenant à des propriétaires privés et les louer à des personnes qui peinent à accéder au marché traditionnel.

Les profils concernés sont très variés. Il peut s’agir de salariés en contrat court, de personnes en transition professionnelle ou de ménages dont les revenus ne suffisent plus à répondre aux exigences des propriétaires.

« C’est tout un chacun, précise Christophe Desmiers, directeur de l’agence. Des personnes qui ont eu un aléas dans leur vie et qui sont en difficulté pour se loger dans un marché très tendu où les prix des loyers sont élevés. »

Les logements proposés restent intégrés au parc privé classique. Ils se situent dans des immeubles ordinaires, parfois aux côtés de propriétaires occupants ou d’autres locataires payant un loyer de marché.

À lire aussi Réseau immobilier : Engel & Völkers France ouvre une quatrième franchise au cœur du Luberon

Des logements privés à loyers réduits, sans rogner sur la qualité

Contrairement à certaines idées reçues, ces logements ne sont pas des biens dégradés ou abandonnés par le marché.

AIVS Alma est vigilante sur la qualité des biens qu’elle accepte de prendre en gestion, notamment sur leur niveau de consommation d’énergie. L’objectif étant d’éviter de placer des locataires déjà fragiles dans des logements coûteux à chauffer ou difficiles à entretenir.

« Cela ne sert à rien de placer des locataires en difficulté dans des logements énergivores », ajoute Christophe Desmiers. Ce n’est pas leur rendre service. »

AIVS Brest accompagne également les propriétaires dans l’amélioration énergétique de leur bien. Elles peuvent par exemple les orienter vers des diagnostics plus complets ou vers des entreprises capables de réaliser des travaux.

À lire aussi Réseau immobilier : Guy Hoquet ouvre sa première agence à Montréal

Pourquoi des propriétaires acceptent de louer moins cher

Pour convaincre des bailleurs privés, ces agences s’appuient sur deux arguments : l’intérêt social du dispositif et les avantages fiscaux.

« Chacun a sa sensibilité. Certains propriétaires acceptent de louer moins cher par conviction. Ils souhaitent donner une utilité sociale à leur logement et faciliter l’accès au logement pour des personnes en difficulté. Ils acceptent de pratiquer des loyers inférieurs au marché sans contrepartie. Mais beaucoup passent par le dispositif public Loc’Avantages, géré par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) », commente Christophe Desmiers.

Dans le cas du dispositif Loc’Avantages, le principe est simple : le propriétaire accepte un loyer inférieur au prix du marché et bénéficie en échange d’une réduction d’impôt.

Trois niveaux existent :

Loc 1 loyer environ 15 % sous le marché Réduction d’impôt : – 20% Loc 2 loyer environ 30 % sous le marché Réduction d’impôt : – 40% Loc 3 loyer environ 45 % sous le marché Réduction d’impôt : – 65%

Plus la baisse de loyer est importante, plus l’avantage fiscal augmente. La réduction d’impôt peut atteindre 20 %, 40 % ou 65 % selon le niveau choisi.

Le propriétaire doit en revanche s’engager à louer son logement pendant six ans à des locataires dont les revenus respectent les plafonds du dispositif.

À Brest, une demande qui dépasse largement l’offre

A Brest, AIVS Alma gère aujourd’hui un peu plus de 300 logements. Une goutte d’eau au regard du parc locatif privé de la métropole, qui compte plus de 27 000 logements.

La demande reste pourtant très forte. Environ 150 ménages seraient actuellement en attente d’un logement, avec des délais pouvant atteindre un an à un an et demi.

Cette tension s’explique notamment par la hausse des loyers et par la difficulté pour certains locataires déjà installés de changer de logement. Pour répondre à cette demande, AIVS Alma cherche aujourd’hui à convaincre davantage de propriétaires de lui confier leur bien pour faire grandir son parc et loger toujours plus de personnes. Sans nouveaux logements, la liste d’attente pourrait continuer à s’allonger.

« Notre agence est évidemment très vigilante sur le profil des locataires qu’elle placent dans les biens. Ils sont reçus par l’assistante sociale. Ce que nous regardons c’est leur expérience en matière de logement. Ce qui nous intéresse c’est leur savoir-habiter : pas d’impayés de loyer, pas de dégradation, respect du voisinage …, conclut Christophe Desmiers. Notre objectif est toujours de sécuriser la location pour apporter de la confiance aux propriétaires car le parc privé est un parc important mais fragile. L’agence porte la garantie loyers impayés et dégradations. »

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements