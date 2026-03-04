Guerre en Iran : Pourquoi les agents immobiliers doivent surveiller… le pétrole

Les tensions autour de l’Iran ont fait réagir les marchés de l’énergie. Pour l’immobilier, l’enjeu n’est pas militaire mais économique : pétrole, inflation et taux peuvent influencer crédit, travaux et comportement des acheteurs.

© Photo par JONATHAN RAA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Les tensions géopolitiques autour de l’Iran, ravivées les 2 et 3 mars, ont immédiatement fait réagir les marchés de l’énergie. Si l’immobilier n’est pas directement concerné par la situation militaire, ses effets économiques peuvent se répercuter sur le crédit, les travaux et les décisions d’achat.

Newsletter MySweetimmo

Une crise géopolitique qui remet l’inflation au centre du jeu

Les tensions autour de l’Iran, qui se sont accentuées les 2 et 3 mars, ont rapidement fait réagir les marchés financiers. La mécanique est bien connue : lorsque les risques géopolitiques augmentent dans une région clé pour l’énergie mondiale, les prix du pétrole et du gaz ont tendance à grimper.

Plusieurs places boursières ont reculé tandis que les investisseurs se repliaient vers des actifs jugés plus sûrs. Pour l’immobilier, l’impact n’est évidemment pas direct. Mais ces mouvements remettent au premier plan une question centrale pour le marché : l’évolution de l’inflation.

Or depuis plusieurs mois, la reprise progressive des transactions repose largement sur un scénario : une détente progressive du crédit immobilier. Si l’inflation s’installe plus durablement que prévu, cette baisse pourrait ralentir.

À lire aussi Logement : Hugues Joubert (AVENTIM) appelle à un plan quinquennal pour relancer la production

Pourquoi l’immobilier surveille d’abord le pétrole

Le lien entre énergie et immobilier peut sembler indirect, mais il est bien identifié par les économistes.

Lorsque les prix de l’énergie augmentent, les coûts de transport et de production suivent souvent la même trajectoire. Cette dynamique peut nourrir l’inflation et inciter les banques centrales à rester prudentes sur la baisse des taux.

Au cœur des inquiétudes figure également un point stratégique : le détroit d’Hormuz, situé entre l’Iran et Oman. Une part importante du pétrole mondial transite chaque jour par ce passage maritime. Toute perturbation dans cette zone peut provoquer des tensions sur les prix de l’énergie.

Pour les acteurs de l’immobilier, ces évolutions ne modifient pas immédiatement les barèmes bancaires. En revanche, elles peuvent influencer les anticipations économiques et le climat général du marché.

Crédit, travaux et décisions d’achat : les effets possibles

Les effets d’une crise géopolitique ne se reflètent pas immédiatement dans les prix immobiliers. En revanche, ils peuvent modifier assez rapidement le comportement des acheteurs.

Crédit : la mensualité redevient la question centrale

Lorsque l’environnement économique devient plus incertain, les acquéreurs s’interrogent d’abord sur la trajectoire des taux d’intérêt.

Même une variation limitée — ou l’anticipation d’une variation — peut modifier la capacité d’emprunt, le niveau de négociation ou la rapidité de décision. Dans ce contexte, les ménages raisonnent souvent davantage en mensualité qu’en prix au mètre carré.

Travaux et rénovation : davantage de prudence

Les fluctuations du prix de l’énergie peuvent également influencer indirectement le coût des travaux. La production des matériaux, leur transport ou la logistique restent sensibles aux variations énergétiques.

Dans certaines transactions, les acquéreurs cherchent donc à obtenir davantage de visibilité sur le budget de rénovation avant de s’engager.

Psychologie de marché : avantage aux biens “lisibles”

Dans un environnement économique plus incertain, les acheteurs privilégient souvent les biens qui présentent peu d’inconnues : logements en bon état, diagnostics récents, copropriété saine ou travaux déjà réalisés.

À l’inverse, les biens nécessitant des rénovations importantes peuvent susciter davantage d’hésitations.

Face à l’actualité internationale, les agents immobiliers n’ont pas vocation à commenter la situation géopolitique. Leur rôle consiste plutôt à expliquer ses conséquences économiques.

À un acheteur, il est souvent utile de rappeler que la priorité reste la sécurisation du financement et de la mensualité.

À un vendeur, l’enjeu consiste surtout à positionner le bien à un prix cohérent avec le marché, car les acheteurs deviennent généralement plus attentifs au budget global lorsque l’environnement économique se tend.

Dans ce contexte, plusieurs points méritent une vigilance particulière : la solidité du financement des acquéreurs, l’estimation précise des travaux et la lisibilité du coût total du projet immobilier.

En pratique : Ce que les agents peuvent dire à leurs clients

À un acheteur inquiet des taux

« L’actualité internationale peut influencer l’énergie, l’inflation et les taux. Le plus important reste de sécuriser votre mensualité et votre financement aujourd’hui. »

À un vendeur qui veut tester un prix élevé

« Dans un contexte économique plus incertain, les acheteurs deviennent plus attentifs au budget global. Un prix cohérent avec le marché facilite souvent la décision. »

À un acquéreur qui hésite à cause des travaux

« Les coûts de rénovation peuvent évoluer avec l’énergie et les matériaux. Mieux vaut chiffrer précisément les travaux avant de prendre une décision. »

À un investisseur locatif

« Dans les périodes économiques plus volatiles, les projets les plus solides restent ceux où le financement, les charges et les travaux sont bien anticipés. »

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements