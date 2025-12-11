Immobilier : « Le mandat exclusif, c’est 88% de contacts en plus », Julien Cordier et Maxime Viniane (leboncoin)

Pourquoi le mandat exclusif est-il si performant ? Julien Cordier et Maxime Viniane (Le Bon Coin) répondent à Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo et livrent des datas clés pour les pros de l’immo et leurs clients.

Le Bon Coin a mené une étude inédite sur le mandat exclusif. Résultat : les biens en exclu attirent 88% de contacts en plus et se vendent plus vite. Julien Cordier et Maxime Viniane livrent leurs analyses et conseils concrets au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Mandat exclusif : un atout encore sous-estimé par les particuliers

Le mandat exclusif reste l’arme commerciale la plus puissante des agents immobiliers. Pourtant, de nombreux vendeurs y renoncent. Pourquoi ? « Ce n’est pas une question de défiance », corrige Maxime Viniane, responsable des études chez leboncoin, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. « 67% des vendeurs refusent l’exclusivité pour garder le contrôle ou tenter de vendre eux-mêmes. »

Ce chiffre contraste avec la perception du terrain : 63% des pros estiment que les clients veulent comparer plusieurs agences. Une divergence révélatrice d’un malentendu que les professionnels peuvent lever. « Il faut transformer cette impression de défiance en contrat de confiance », insiste Julien Cordier, responsable des partenariats chez leboncoin.

Un mandat exclusif se vend plus vite… et plus cher

Les données de l’étude sont sans appel : un bien en exclusivité reçoit en moyenne 88% de contacts supplémentaires. « C’est constant, année après année », assure Julien Cordier. L’explication est simple : une annonce unique attire plus que le même bien diffusé quatre fois à des prix différents.

Et ce n’est pas tout. « Les biens en mandat simple subissent des baisses de prix de 8 à 10%, contre seulement 3 à 4% en exclusivité », ajoute Maxime Viniane. La dispersion des annonces fait perdre en crédibilité… et ouvre la porte aux négociations. L’unicité d’un mandat exclusif envoie un signal fort de confiance, de maîtrise et de rareté.

Premier arrivé, premier servi : la réactivité paye

Le levier n°1 pour décrocher un mandat exclusif ? Être le premier à répondre. « 23% des professionnels y parviennent ainsi », dévoile Maxime Viniane. Or, selon les datas Le Bon Coin, les porteurs de projet se connectent surtout le soir et le week-end, et appellent dès le lundi matin. Conclusion de Julien Cordier : « Décalez votre réunion du lundi et décrochez le téléphone. »

Autre bonne pratique : valoriser l’exclusivité via des options de visibilité renforcée. Remontée immédiate dans les listings, annonce “à la une” ou version grand format… Autant d’outils pour capter l’attention, rassurer le vendeur et accélérer la vente. « Quand vous arrivez en rendez-vous et que vous montrez que le bien est en haut de la page Le Bon Coin, ça a un vrai effet waouh », souligne Julien Cordier.

Un mandat exclusif, ça se défend du début à la fin

La transparence reste clé pour instaurer la confiance. « On a créé un document listant les 13 étapes d’une transaction, que les pros peuvent partager avec leurs clients », précise Maxime Viniane. Objectif : valoriser le travail de l’agent immobilier et rassurer le vendeur sur le déroulé de la mission.

Enfin, Le Bon Coin invite les professionnels à rejoindre son panel de 2000 agents, baptisé Le Cercle de l’Immo. Une communauté active qui alimente les études du site et renforce la voix des professionnels. « Ces chiffres, ce n’est pas pour vous convaincre, c’est pour vous aider à convaincre les particuliers », conclut Julien Cordier.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Julien Cordier et Maxime Viniane (leboncoin immo) sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

