Immobilier : Orpi lance le Mandat Orpi Max, un mandat exclusif sans engagement

Orpi évoile le Mandat Orpi Max. Dès janvier 2026, tous les mandats exclusifs signés chez Orpi seront systématiquement sans durée d’engagement. Une initiative qui s’adapte à la nouvelle norme de consommation : la liberté et la flexibilité.

Dans un contexte marqué par l’instabilité et les tensions économiques, plus que jamais les consommateurs ont besoin de reprendre le pouvoir dans leur façon de consommer : pour un tiers des Français, la liberté se place même en tête des facteurs importants dans les modes de consommation d’après une récente étude.

D’abord initié dans le secteur de la télécommunication, l’appel de la flexibilité s’impose désormais à tous les niveaux de consommation, y compris dans l’immobilier. Face à cette réalité, la Coopérative s’adapte et transforme son mandat exclusif.

Le mandat exclusif : le meilleur outil pour vendre vite

Dans le parcours immobilier, le mandat exclusif est un allié de taille pour garantir la vente de son bien dans des délais raisonnables. Un besoin d’accompagnement et de services personnalisés qui se heurte pourtant à la quête de flexibilité. La réponse Orpi ? Jusqu’à présent, un client engagé en mandat exclusif devait attendre 3 mois minimum pour dénoncer l’exclusivité de celui-ci auprès de son agence (appelée période d’irrévocabilité). Désormais, avec la nouvelle version sans engagement, le client peut décider quand il le souhaite de retirer l’exclusivité de son bien.



“Répondre à un besoin nouveau de nos clients, c’est ce qui a motivé le lancement d’Orpi Max. Nous le vivons au quotidien, un bien sous mandat exclusif se vend bien plus vite et mieux qu’en mandat simple (mandat proposé dans plusieurs agences). Si nous misons sur le sans engagement, c’est parce que nous croyons en la qualité de service et l’expertise de nos agents pour gérer les ventes de nos clients, de A à Z. Cette combinaison de liberté et de services renforcés marque une vraie innovation de rupture sur le marché traditionnel de l’immobilier”, précise Damien Orts, membre du conseil de gérance et référent de l’offre et la relation client chez Orpi.



Déjà initiée dans plusieurs agences du réseau, la version sans engagement sera systématiquement intégrée dans tous les nouveaux mandats exclusifs signés dès janvier 2026.

Et pour soutenir son lancement, la Coopérative prévoit une grande campagne TV sur les grandes chaînes nationales dès la mi-février. La communication sera aussi déployée dans les 1 250 agences du réseau, dans tous les territoires.

Un panel de services intégrés pour simplifier le parcours immobilier de ses clients

Sans engagement et encore plus de services, telle est la promesse de cette nouvelle formule. Avec le mandat Orpi Max, le vendeur bénéficie, en plus d’une estimation fiable de son bien, d’un accompagnement complet jusqu’à la remise des clés :

Avant la vente : le dossier d’estimation, comprenant les caractéristiques détaillées du bien, les analyses de marché ou encore une fiche d’urbanisme détaillée pour fixer le juste prix du bien.

Pendant la vente :

Un suivi ultra personnalisé par son conseiller : bilan de commercialisation toutes les 2 semaines, accès au reporting vendeur H24 via une plateforme dédiée, des compte-rendus de visite par SMS, etc.

La gestion complète de son suivi administratif : de la construction, au suivi avec les parties-prenantes

Une stratégie de commercialisation du bien complète et une visibilité sur toutes les plateformes d’Orpi et portails de ventes

La réalisation de visites virtuelles et photos professionnelles

Et après la vente … des services clés en main : notamment l’accès à la Conciergerie Orpi, la gestion et l’organisation des diagnostics, le conseil et analyse de travaux éventuels (notamment de rénovation énergétique) avec les partenaires locaux Orpi, etc.



Le client pourra également profiter des services Orpi Financement et Orpi Assurances, pour l’aider de la construction de son dossier financier à la souscription de l’assurance de son bien.

Une nouvelle étape dans la stratégie d’Orpi d’accompagner les clients de A à Z

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale d’Orpi visant la satisfaction client et la performance du réseau, toujours au service du bien loger des français.



En revisitant le mandat exclusif, la Coopérative entend augmenter le nombre d’estimations en agence et le taux de conversion en mandat exclusif. Un pari gagnant-gagnant : le client voit son bien se vendre vite et bien, les agences augmentent le volume de compromis. Ce lancement stratégique devrait permettre de soutenir une croissance à 2 chiffres du chiffre d’affaires des agences Orpi.



Quelques semaines seulement après avoir annoncé l’élargissement de son offre, intégrant des filiales dédiées au financement, l’assurance et la gestion locative, la Coopérative confirme son ambition d’atteindre les 6% de part de marché.



“La transformation, c’était notre pari lors des 4 dernières années. Nous faisons le choix de voir les contraintes imposées par le marché comme des opportunités ! La force de notre modèle, c’est le pouvoir de s’adapter collectivement au besoin de nos clients”, conclut Guillaume Martinaud, Président d’Orpi.

