Agence immobilière : « On est peut-être le réseau qui a connu la plus forte croissance », Brice Cardi (L’Adresse)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Brice Cardi détaille la croissance de L’Adresse, son modèle coopératif et ses ambitions de développement pour 2026.

Invité de Mon Podcast Immo en live du salon RENT, Brice Cardi, président du réseau L’Adresse, fait le point sur une année de forte croissance. Objectif affiché : franchir le cap des 400 agences. Il dévoile au micro d’Ariane Artinian les leviers qui séduisent les professionnels de l’immobilier.

L’année 2025 marque un tournant pour L’Adresse. Le réseau coopératif a connu une croissance record, avec déjà 63 nouvelles agences intégrées, et vise les 70 à 80 d’ici fin décembre. « On est peut-être le réseau qui a connu la plus forte croissance dans son développement », affirme Brice Cardi, président du réseau, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Une croissance soutenue par des outils différenciants

Brice Cardi insiste sur la force du modèle L’Adresse : un réseau coopératif, sans droit d’entrée, ni contrat à long terme. Les services proposés aux associés, comme une centrale d’achat pour les portails immobiliers ou encore un pôle de courtage en assurance, participent à cette dynamique. « On a été les premiers à lancer le courtage en assurance dans un réseau immobilier. Ce sont des produits additionnels pour nos agences », explique-t-il.

L’enseigne a également lancé un nouveau service « prestige » pour adresser le haut de gamme. Un positionnement qui semble porter ses fruits dans un contexte immobilier pourtant tendu : « On est très heureux, et un peu fiers », confie Brice Cardi.

Un modèle coopératif plébiscité

Au-delà des outils, c’est le fonctionnement même de L’Adresse qui séduit. Contrairement à un modèle de franchise classique, les agences deviennent associées en achetant une part sociale. « Chez nous, il n’y a pas de contrat. Si vous n’êtes pas satisfait, on vous rembourse la première année », assure Brice Cardi. Et la liberté va plus loin : les associés peuvent quitter le réseau avec un préavis de six mois et un jour.

Les coûts sont également un argument fort. « Dans d’autres réseaux, on parle de royalties entre 8 à 10 %. Chez nous, c’est 3 % », précise-t-il. Une approche « prix coûtant » revendiquée, qui permet à L’Adresse de se démarquer d’une concurrence souvent jugée trop chère ou trop rigide.

Un développement qui repose sur le bouche-à-oreille

Fait rare dans l’univers des réseaux immobiliers : L’Adresse ne dispose pas de service dédié au développement. L’explication ? « Notre développement se fait uniquement par le bouche-à-oreille. On ne gagne pas d’argent sur les adhérents, tout est mutualisé », souligne Brice Cardi. Une stratégie qui reflète l’ADN coopératif du groupe, où l’humain prime sur le business.

Cette dynamique relationnelle semble efficace : « On a eu quelques associés très moteurs, qui ont entraîné d’autres agences à nous rejoindre. Et à ce jour, on sait déjà qu’on atteindra les 70 agences supplémentaires cette année », annonce-t-il.

Objectif 400 agences pour 2026

Avec plus de 360 points de vente, L’Adresse se rapproche de son prochain cap : les 400 agences. « C’est un objectif raisonnable. Peut-être qu’on l’atteindra au printemps, sinon ce sera pour la rentrée prochaine », anticipe Brice Cardi, optimiste malgré un marché immobilier encore instable.

Il mise sur la stabilité de son modèle, la qualité des services, et la solidité de son réseau pour continuer à fédérer de nouveaux professionnels. L’ambition est claire : faire de L’Adresse un acteur incontournable du paysage immobilier français, tout en restant fidèle à son esprit coopératif.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Brice Cardi sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

