A vendre à Mougins : Exceptionnelle villa de 400 m² avec piscine

Cette époustouflante villa de 12 pièces et 7 chambres, située dans un des secteurs les plus exclusifs de Mougins, est proposée à la vente par Barnes.

Cette exceptionnelle propriété est située dans l’un des secteurs les plus exclusifs et recherchés de Mougins, au cœur d’un domaine très résidentiel, au calme, avec une agréable vue sur la nature environnante.

Newsletter MySweetimmo

Une villa aux volumes généreux

Entièrement rénovée avec des matériaux nobles de grande qualité, cette demeure d’environ 400 m² séduit par ses volumes généreux et ses prestations haut de gamme.

Elle dispose de cinq chambres, dont une superbe suite de maîtres avec bureau et dressing, ainsi que d’une cave à vin et d’un espace bien-être comprenant une salle de sport, un sauna et un hammam.

À lire aussi A vendre au Cannet : Hôtel particulier en plein centre-ville avec piscine

Un cadre idyllique

Une maison de gardiens indépendante d’environ 40 m² complète la propriété. À l’extérieur, le jardin paysager d’environ 4 500 m² accueille une grande piscine et son pool-house, offrant un cadre idéal pour la détente et la réception.

Un abri voitures et plusieurs places de stationnement viennent parfaire l’ensemble.

Son prix : 5 900 000 €. Le DPE : B. Le contact : Barnes.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements