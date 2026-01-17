A vendre à Mougins : Exceptionnelle villa de 400 m² avec piscine

Cette époustouflante villa de 12 pièces et 7 chambres, située dans un des secteurs les plus exclusifs de Mougins, est proposée à la vente par Barnes.

Villa a vendre a Mougins

© Barnes

Par MySweetImmo , le 17 janvier 2026, mis à jour le 16 janvier 2026
Cette exceptionnelle propriété est située dans l’un des secteurs les plus exclusifs et recherchés de Mougins, au cœur d’un domaine très résidentiel, au calme, avec une agréable vue sur la nature environnante.

Une villa aux volumes généreux

Entièrement rénovée avec des matériaux nobles de grande qualité, cette demeure d’environ 400 m² séduit par ses volumes généreux et ses prestations haut de gamme.

Elle dispose de cinq chambres, dont une superbe suite de maîtres avec bureau et dressing, ainsi que d’une cave à vin et d’un espace bien-être comprenant une salle de sport, un sauna et un hammam.

Un cadre idyllique

Une maison de gardiens indépendante d’environ 40 m² complète la propriété. À l’extérieur, le jardin paysager d’environ 4 500 m² accueille une grande piscine et son pool-house, offrant un cadre idéal pour la détente et la réception.

Un abri voitures et plusieurs places de stationnement viennent parfaire l’ensemble.

Son prix : 5 900 000 €. Le DPE : B. Le contact : Barnes.

Par MySweetImmo
