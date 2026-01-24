A vendre à Bagnolet : Superbe loft de 586 m² avec toit cathédrale

Ce loft de 586 m² et 300 m² d’extérieurs, situé à Bagnolet, au sein d’une ancienne usine, est proposé à la vente par Barnes.

Cet incroyable loft est situé à Bagnolet, au sein d’une ancienne usine entièrement réinventée en 2001.

Newsletter MySweetimmo

Des espaces généreux et de la lumière

Développant 586 m² et prolongé par 300 m² d’espaces extérieurs, ce bien spectaculaire s’organise autour d’une immense pièce de vie au toit cathédrale, comprenant un espace séjour et un espace détente, baignés de lumière.

Une cuisine ouverte meublée et équipée, un espace salle à manger, ainsi qu’un cellier complètent cet ensemble convivial et résolument contemporain.

À lire aussi A vendre à Paris 6e : Appartement haussmannien à Notre-Dame-des-Champs

Un loft avec studio indépendant

Réparti sur deux niveaux, le loft dispose de cinq chambres, de trois salles d’eau avec toilettes, de deux toilettes indépendants, ainsi que d’un atelier.

Une salle de cinéma et un studio indépendant viennent enrichir les prestations de ce lieu hors norme, offrant de multiples possibilités d’usage, y compris en usage mixte habitation / activité.

Une place de parking complète ce bien rare.

Le prix : 1 995 000 €. Le DPE : B. Le contact : Barnes

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements