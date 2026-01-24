A vendre à Bagnolet : Superbe loft de 586 m² avec toit cathédrale

Ce loft de 586 m² et 300 m² d’extérieurs, situé à Bagnolet, au sein d’une ancienne usine, est proposé à la vente par Barnes.

Lotf a vendre a Bagnolet

Nouveau

© Barnes

Par MySweetImmo , le 24 janvier 2026, mis à jour le 23 janvier 2026
 0

Cet incroyable loft est situé à Bagnolet, au sein d’une ancienne usine entièrement réinventée en 2001.

Des espaces généreux et de la lumière

Développant 586 m² et prolongé par 300 m² d’espaces extérieurs, ce bien spectaculaire s’organise autour d’une immense pièce de vie au toit cathédrale, comprenant un espace séjour et un espace détente, baignés de lumière.

Une cuisine ouverte meublée et équipée, un espace salle à manger, ainsi qu’un cellier complètent cet ensemble convivial et résolument contemporain.

Un loft avec studio indépendant

Réparti sur deux niveaux, le loft dispose de cinq chambres, de trois salles d’eau avec toilettes, de deux toilettes indépendants, ainsi que d’un atelier.

Une salle de cinéma et un studio indépendant viennent enrichir les prestations de ce lieu hors norme, offrant de multiples possibilités d’usage, y compris en usage mixte habitation / activité.

Une place de parking complète ce bien rare.

Le prix : 1 995 000 €. Le DPE : B. Le contact : Barnes

Par MySweetImmo
