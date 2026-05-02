A vendre dans le Gers : Hôtel particulier du XVIIème siècle à Lectoure

Ce somptueux hôtel particulier du XVIIème siècle, d’environ 650 m², entièrement restauré, avec jardin et piscine, est proposé à la vente par Barnes à Lectoure dans le Gers.

Hotel particulier du XVIIème siecle a Lectoure

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© Barnes

Par MySweetImmo , le 2 mai 2026, mis à jour le 30 avril 2026
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Cet exceptionnel hôtel particulier du XVIIᵉ siècle est situé au cœur du village prisé de Lectoure, dans le Gers. Entièrement restaurée avec goût et matériaux de qualité, cette demeure d’environ 650 m² conjugue élégance patrimoniale et prestations contemporaines.

Hotel particulier du XVIIème siecle a Lectoure
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Un hôtel particulier avec de très belles prestations

L’entrée s’effectue par une porte cochère ouvrant sur un jardin avec piscine, à l’abri des regards. Un vaste hall dessert de lumineuses pièces de réception aux belles hauteurs sous plafond : deux salons avec cheminées, une salle à manger, une bibliothèque, ainsi qu’une cuisine moderne avec arrière-cuisine.

Un remarquable escalier en pierre, complété par un ascenseur, mène à l’étage où se déploient quatre grandes suites de 40 à 60 m². Deux bénéficient d’une vue panoramique sur la campagne et les Pyrénées, tandis que les deux autres s’ouvrent sur le jardin. Chacune dispose d’une salle de bains haut de gamme et d’un dressing.

Hotel particulier du XVIIème siecle a Lectoure
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Exceptionnel : une piscine intérieure balnéo

Le niveau inférieur accueille environ 200 m² de dépendances, comprenant une piscine intérieure balnéo, une vaste cave à vin voûtée, des espaces de rangement ainsi que deux garages sur rue.

Le prix : 1 830 000 €. Le DPE : C. Le contact : Barnes.

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