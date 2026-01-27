Immobilier : « Avec des honoraires fixes, on vend plus vite et au bon prix ! », Eric Elbaze (homki) 

Avec des honoraires fixes et un service premium, Homki bouscule les codes de la transaction immobilière traditionnelle. Son cofondateur Éric Elbaze dévoile sa vision dans Mon Podcast Immo au micro d’Ariane Artinian.

Éric Elbaze est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le cofondateur d’Homki revient sur le succès de cette agence immobilière nouvelle génération à honoraires fixes.

Vous avez un bien à vendre et vous trouvez les frais d’agence trop élevés ? Et si vous pouviez bénéficier du même service, à un tarif fixe et abordable ? C’est exactement la promesse d’Homki, lancée en 2018 à Marseille et désormais présente dans plus de 600 villes. « On a voulu réadapter un modèle qui aligne les intérêts des vendeurs, des acquéreurs et des agents sur le terrain », explique Éric Elbaze.

Un modèle simple, transparent, et efficace

Le principe ? Des honoraires fixes : 4 900 euros pour les biens jusqu’à 250 000 euros, puis 6 900 euros au-delà. Fini les commissions variables qui grèvent les marges des vendeurs. Ce modèle permet d’afficher les biens au juste prix, sans surenchère artificielle. « Sur une maison à 600 000 euros, notre modèle permet d’afficher un prix net intégrant nos honoraires, ce qui accélère la vente et rassure l’acheteur », détaille Éric Elbaze.

Mais au-delà du prix, Homki mise sur la qualité du service : estimation, accompagnement, communication multicanale, suivi chez le notaire… tout est inclus. « Le prix, c’est une composante. Ce qui fait notre force, c’est un accompagnement de A à Z, avec un service impeccable », souligne-t-il.

Ni low-cost, ni 100% digital : l’humain au centre

Contrairement à d’autres start-up de la proptech, Homki a réussi à trouver l’équilibre entre digital et terrain. « Notre ADN, c’est l’expertise immobilière. La tech est au service des agents, pas l’inverse », insiste le cofondateur.

Les agents Homki ? Des experts locaux expérimentés. Et surtout, libérés de la prospection : les leads leur sont fournis. « Ils peuvent se concentrer à 100% sur le service client. Résultat : un taux de rétention record depuis 2018 », se félicite Éric Elbaze.

Avec 7 000 transactions au compteur et un modèle rentable depuis 2023, Homki prouve qu’une autre manière de faire de l’immobilier est possible. « En 2026, on entre dans une phase de stabilité. Les clients exigent du service, et c’est exactement ce qu’on sait leur apporter », conclut-il.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Éric Elbaze (Homki) sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.



