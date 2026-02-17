Promoteur immobilier : Spirit Immobilier nomme Philippe Hautin Directeur Général Île-de-France

Spirit Immobilier nomme Philippe Hautin au poste de Directeur Général Île-de-France. Fort de plus de vingt ans d’expérience acquise notamment chez Bouygues Immobilier et Vinci Immobilier, il aura pour mission d’accélérer le développement du promoteur sur son territoire historique.

Spirit Immobilier, filiale résidentielle du Groupe Spirit, annonce la nomination de Philippe Hautin. Rattaché à Cécilia Gomes Vilela, Directrice Générale de Spirit Immobilier, Philippe Hautin accompagnera le développement de son activité Logement en Île-de-France, dans la continuité de la structuration des équipes.

« Je suis ravie d’accueillir Philippe Hautin au sein de Spirit Immobilier. Son parcours, son sens du collectif et son exigence dans la conduite des projets seront des atouts précieux pour accompagner nos équipes en Île-de-France. Son arrivée vient renforcer notre organisation sur un territoire historique et soutenir notre ambition : développer des opérations de qualité, utiles aux territoires et aux habitants », précise Cécilia Gomes Vilela.

Plus de vingt ans d’expérience dans l’immobilier et la construction

Diplômé de l’École Nationale Supérieure d’Arts & Métiers, Philippe Hautin dispose de plus de vingt ans d’expérience dans l’immobilier et la construction. Il a occupé des fonctions de direction au sein de groupes et promoteurs de référence, avec une expertise reconnue dans le pilotage d’opérations complexes, le management d’équipes pluridisciplinaires et la structuration d’organisations.

Avant de rejoindre Spirit Immobilier, Philippe Hautin a occupé des fonctions de direction au sein de promoteurs et groupes de référence. Il débute sa carrière au sein du groupe Bouygues Construction en Île-de-France tout d’abord, puis à l’international au sein de Bouygues Construction UK. Il passe ensuite Directeur Opérationnel chez Bouygues Immobilier, puis Vinci Immobilier, avant de prendre la direction de l’agence Île-France-Est sud chez Elgéa. Il passera ensuite Directeur Général chez Elgéa en intégrant également dans son périmètre l’agence d’Annecy.

Développer l’activité Logement en Île-de-France

En intégrant Spirit Immobilier, Philippe Hautin aura la responsabilité du pilotage et du développement de l’activité Logement sur le territoire Île-de-France. Il aura pour mission de piloter la stratégie de développement de l’agence, d’animer les équipes locales et de renforcer les partenariats avec les collectivités et acteurs du territoire.

Philippe Hautin s’appuiera sur son leadership, sa capacité à fédérer les équipes et sa culture du résultat pour accompagner la performance et la montée en puissance de Spirit Immobilier en Île-de-France, dans un contexte de transformation des marchés et d’évolution des attentes des territoires.

