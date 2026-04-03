Réseau immobilier : Romain Odano nommé Directeur général de Nestenn

Présent au sein du réseau Nestenn depuis sa création en 2017, Romain Odano a été nommé le 27 mars Directeur général. Son ambition ? Poursuivre la dynamique de croissance du groupe et accompagner la transformation du métier d’agent immobilier.

Nestenn confie sa direction générale à un dirigeant issu de son propre réseau. Romain Odano, présent depuis 2017, est chargé d’accompagner la croissance et les transformations du métier d’agent immobilier en 2026.

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Une promotion interne dans la continuité du réseau

Romain Odano connaît l’enseigne depuis ses débuts. Il rejoint Nestenn en 2017 comme consultant développement. Il devient directeur du développement en 2019, puis directeur réseau en 2024.

Cette promotion interne s’inscrit dans la continuité du développement du réseau. Le groupe confie la direction opérationnelle à un profil qui a participé à son organisation depuis sa création.

Au fil de ses fonctions, Romain Odano travaille au contact des franchisés, c’est-à-dire des agences indépendantes affiliées à la marque. Il contribue à améliorer leur performance et à faire évoluer le fonctionnement du réseau.

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Un parcours entre terrain et entrepreneuriat

Avant de rejoindre Nestenn, Romain Odano débute comme conseiller immobilier. Il cofonde ensuite une agence immobilière intégrant des outils innovants, notamment la réalité virtuelle pour les visites.

Ce parcours lui donne une connaissance concrète du métier. Il combine expérience de terrain et compréhension des évolutions du secteur. Parmi elles, le groupe cite notamment la montée en puissance de l’intelligence artificielle, qui transforme les outils et la relation client.

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Une feuille de route axée sur les franchisés et l’innovation

Dans sa première prise de parole, Romain Odano insiste sur l’accompagnement des franchisés et l’adaptation du réseau aux évolutions du marché.

« Je connais ce réseau de l’intérieur pour l’avoir vu grandir depuis ses premières heures. Ce qui fait la force de Nestenn, c’est la conviction profonde que chaque franchisé mérite son propre accompagnement pour réussir. C’est cette exigence qui nous distingue. Ma priorité est de continuer à faire vivre cette promesse, tout en accompagnant les évolutions inéluctables du métier d’agent immobilier. Nous poursuivrons nos efforts pour mettre l’innovation au service de la performance de nos équipes sur le terrain, mais aussi de la satisfaction de nos clients. C’est cet engagement, et l’attachement sincère que je porte à notre métier comme à nos franchisés, qui guideront chacune de mes décisions. », affirme Romain Odano.

Cette feuille de route repose sur trois axes : accompagner les agences, améliorer la performance commerciale et intégrer de nouveaux outils au service des équipes et des clients.

Une direction resserrée pour accompagner la croissance

Romain Odano travaillera en binôme avec Delphine Rouxel, présidente du groupe Nestenn. Cette organisation vise à soutenir le développement du réseau et à poursuivre les actions déjà engagées.

Le groupe souhaite poursuivre son expansion en France et à l’international. Dans un marché immobilier en mutation, Nestenn mise sur une direction plus proche du terrain pour accompagner cette nouvelle phase de croissance.

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