Permis de louer : Ce dispositif qui complique l’investissement locatif

Créé par la loi ALUR pour lutter contre l’habitat indigne, le permis de louer s’étend en France. Mais alors que l’offre locative recule, son déploiement dans plus de 700 communes interroge sur ses effets sur l’investissement locatif privé analyse Maslow.immo.

Instauré par la loi ALUR en 2014, le permis de louer avait pour ambition de lutter contre l’habitat indigne et de mieux protéger les locataires. Dix ans plus tard, alors que la crise du logement s’aggrave et que le retrait des investisseurs privés se poursuit, son déploiement massif avec +25 % de communes concernées en 3 ans (plus de 500 en 2025) et 726 communes recensées à ce jour, soulève de nouvelles interrogations.

Dans ce contexte, Maslow.immo publie une étude avec les effets différenciés du dispositif sur l’offre locative privée, en particulier dans les territoires déjà fragilisés.

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Un objectif légitime dans un marché locatif déjà sous tension

Le permis de louer poursuit un objectif clair depuis 2014 : améliorer la qualité du parc locatif et protéger les locataires. Mais son déploiement, encore limité, intervient dans un contexte particulièrement fragile pour le marché locatif.

L’offre locative a reculé ces dernières années (de 18 % en 2023) et les ventes aux investisseurs particuliers ont fortement chuté de 41 % au T1 2025, alors que 2,7 millions de ménages sont aujourd’hui en attente d’un logement social. En parallèle, la production de logements neufs reste à un niveau particulièrement bas. Dans ce cadre, toute contrainte supplémentaire peut avoir un effet direct sur la fluidité du marché.

L’analyse réalisée par Maslow.immo montre que le dispositif est majoritairement implanté dans des marchés intermédiaires ou détendus, souvent caractérisés par un parc immobilier ancien. Son extension progressive en fait désormais un paramètre à intégrer systématiquement dans toute stratégie d’investissement locatif.

À l’approche des municipales, la question du logement devient un marqueur politique fort. Selon un récent baromètre Odoxa, 71 % des électeurs déclarent que les propositions sur le logement influenceront leur vote. Les décisions locales en matière de régulation locative sont donc appelées à jouer un rôle croissant.

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Restaurer de la lisibilité dans un cadre devenu stratégique

Le permis de louer illustre une tendance de fond : la superposition de règles, souvent légitimes prises isolément sans véritable vision d’ensemble à l’échelle nationale, qui renforce un environnement de plus en plus complexe pour les investisseurs privés. À l’approche des élections municipales, la régulation du logement s’impose comme un enjeu politique central dans de nombreuses communes confrontées à une crise de l’offre locative.

Les décisions locales en matière d’encadrement et de contrôle deviennent ainsi des marqueurs forts du débat public. L’équilibre est délicat : améliorer la qualité du parc sans décourager l’investissement privé, alors même que l’offre locative s’est contractée ces dernières années et que la demande reste soutenue.

« Le permis de louer illustre une réalité plus large : l’investissement locatif devient de plus en plus territorialisé. Dans un marché déjà fragilisé par la baisse de l’offre et le recul des ventes aux investisseurs, chaque contrainte supplémentaire doit être analysée finement. La performance d’un projet dépend autant du dynamisme du marché que de la lisibilité du cadre réglementaire local », analyse Pierre-Emmanuel Jus, Directeur Délégué de Maslow.immo.

Cette approche suppose une lecture fine des territoires, la sélection de biens déjà conformes ou situés dans des zones réglementairement plus stables, ainsi qu’une veille constante sur l’évolution des dispositifs. À l’heure où le logement structure le débat municipal, la sécurisation d’un investissement locatif passe plus que jamais par une compréhension approfondie des dynamiques locales et de leur impact sur l’offre disponible.

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