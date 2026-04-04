Impôts : Près de deux tiers des Français attendent avec angoisse leur déclaration
Entre stress et flou total, près de deux tiers des Français attendent avec angoisse leur déclaration d’impôts. Ce qu’il faut retenir du sondage Yomoni.
La plateforme de gestion de patrimoine Yomoni a sondé les Français à l’approche de la déclaration de revenus. Le constat est sans appel : pour une majorité de Français, l’impôt reste avant tout une source de stress. En effet, 64 % vivent cette période avec une réelle angoisse, 65 % redoutent même de commettre une erreur et 60 % reconnaissent ne pas bien comprendre comment remplir leur déclaration.
Cette tension est loin d’être théorique car près d’un Français sur deux (48 %) a déjà connu une mauvaise surprise au moment de payer ses impôts. Des expériences fâcheuses qui renforcent un sentiment d’insécurité et de perte de contrôle face à l’impôt.
Cependant, les Français expriment également des attentes très fortes : 59 % des répondants disent avoir besoin d’accompagnement pour mieux comprendre leurs impôts et plus largement, 85 % souhaitent mieux maîtriser les sujets financiers et fiscaux pour identifier des solutions légales d’optimisation. Pourtant, seuls 37 % mettent réellement en place des stratégies pour réduire leurs impôts.
Déclaration fiscale : un moment de tension pour 64 % des Français
La déclaration d’impôts s’impose comme un moment redouté. L’angoisse domine largement, loin devant la sérénité.
6 Français sur 10 perdus face à leur déclaration
La compréhension de la déclaration reste fragile. Une majorité avance sans réelle maîtrise du sujet.
L’accompagnement fiscal, un besoin massif mais partiellement satisfait
Le besoin d’aide est largement partagé, même si tous ne passent pas à l’action. L’envie d’être guidé est bien réelle.
Calcul, règles, niches : un système jugé illisible
Plusieurs dimensions clés de la fiscalité restent difficiles à appréhender. Le système apparaît complexe à presque tous les niveaux.
Déclarer ses impôts : un exercice sous pression
La peur de l’erreur est omniprésente. La déclaration est vécue comme un moment à risque.
Les erreurs et leurs conséquences en tête des angoisses
Ce que redoutent le plus les Français, ce sont les conséquences : payer plus que prévu ou se tromper.
Les mauvaises surprises, une expérience largement partagée
L’angoisse est nourrie par le vécu : les mauvaises surprises fiscales sont fréquentes.
Un système fiscal perçu comme trop complexe et peu lisible
Pour les Français, le problème vient avant tout du système lui-même. Complexité et manque de pédagogie dominent.
L’impôt pèse directement sur l’épargne
Plus d’un Français sur deux a déjà dû puiser dans son épargne. La fiscalité a un impact concret et immédiat.
Une envie massive de reprendre la main
Face à ces difficultés, les Français veulent mieux comprendre. La demande de pédagogie est écrasante.
Le sentiment de payer trop d’impôts reste ultra-dominant
Le poids fiscal est massivement jugé excessif. Un ressenti qui alimente frustration et défiance.
Optimisation fiscale : une pratique encore minoritaire
Malgré ce ressenti, peu passent à l’action. L’optimisation reste loin d’être généralisée.
Des stratégies encore dispersées et inégalement mobilisées
Les leviers existent mais restent fragmentés. Beaucoup n’activent aucun dispositif.