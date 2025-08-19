Livret A : Un tiers des Français estiment perdre du pouvoir d’achat

Un tiers des Français (33 %) estiment perdre clairement du pouvoir d’achat à cause de leur Livret A. Et 81 % envisagent la Bourse, séduits par le rendement malgré les risques.

Selon une étude menée par Goliaths.io auprès de 2 001 Français, 33 % affirment perdre du pouvoir d’achat avec leur Livret A et 64 % jugent la baisse du taux « décourageante ». Face à cette désillusion, l’intérêt pour la Bourse progresse, malgré des freins liés à la peur et au manque de connaissances.

En bref : Les chiffres clés du sondage

33 % des Français estiment perdre du pouvoir d’achat avec le Livret A.

des Français estiment perdre du pouvoir d’achat avec le Livret A. 64 % jugent la baisse du taux « décourageante ».

jugent la baisse du taux « décourageante ». 81 % se disent prêts à investir en Bourse (dont 43 % si accompagnés).

se disent prêts à investir en Bourse (dont 43 % si accompagnés). 71 % évoquent le manque de connaissances comme frein principal.

évoquent le manque de connaissances comme frein principal. 45 % visent des rendements supérieurs à 9 % par an.

visent des rendements supérieurs à 9 % par an. 19 % restent fidèles à la sécurité du Livret A.

Le Livret A en perte de vitesse

Placement préféré des Français, le Livret A traverse une crise de confiance. Plus de 64 % des sondés considèrent sa baisse de rendement à 1,7 % comme « décourageante », et un tiers (33 %) affirment perdre du pouvoir d’achat à cause de ce produit d’épargne. Si 16 % des Français restent attachés à leur Livret A, 17 % n’en détiennent tout simplement pas. L’inflation remet en question la pertinence de ce placement historique.

Bourse : un engouement conditionné

Devant l’érosion du Livret A, 81 % des Français se disent prêts à investir en Bourse. Dans le détail, 36 % sont séduits par cette solution et 43 % franchiraient le cap à condition d’être accompagnés. Seuls 19 % préfèrent encore la sécurité totale. Un signal clair : les Français aspirent à des rendements supérieurs, mais souhaitent être rassurés et guidés.

Entre appétit pour le rendement et peurs persistantes

Si l’envie de performance se confirme, les blocages persistent. Le manque de connaissances financières (71 %) reste le frein principal, suivi par la peur de perdre de l’argent (59 %). Le manque de temps (53 %) et la méfiance envers les plateformes (49 %) s’ajoutent aux obstacles. Pourtant, 37 % accepteraient un risque modéré pour viser 6 à 8 % de rendement, et 45 % se projettent au-delà de 9 %. Seuls 19 % restent attachés au Livret A.

« Les Français envoient un signal fort : le potentiel est immense pour les solutions d’investissement qui allient rendement et maîtrise du risque. Car les chiffres sont sans appel : les Français veulent redonner du sens et du dynamisme à leur épargne, mais pas au prix de leur tranquillité d’esprit« , explique Clark Hassan, fondateur de Goliaths.io.

Le point sur l’inflation et le Livret A

Depuis le 1er août 2025, le taux du Livret A est fixé à 1,7 %, alors que l’inflation s’élève à 3,8 %. Résultat : les épargnants voient leur argent perdre de la valeur, malgré la garantie en capital. Ce décalage alimente la réflexion autour d’une réallocation de l’épargne vers des placements plus dynamiques, y compris immobiliers.

Méthodologie : Enquête réalisée par Goliaths.io auprès d’un échantillon représentatif de 2 001 personnes résidant en France, âgées de 18 ans et plus. Sondage effectué en ligne en juillet et août 2025 à partir du panel de répondants BuzzPress (27 500 personnes en France sondées électroniquement par email et sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn).

