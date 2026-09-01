Taxe foncière 2026 : Les 11 villes où le taux augmente
Les avis de taxe foncière 2026 arrivent. Si la plupart des grandes villes ont gelé leur taux, onze communes de plus de 40 000 habitants l’ont relevé, parfois fortement. Votre ville est-elle concernée ?
La facture est arrivée pour une première partie des propriétaires. Les avis de taxe foncière 2026 sont disponibles en ligne depuis le 27 août pour les contribuables non mensualisés. Les propriétaires mensualisés devront, eux, patienter jusqu’au 19 septembre. Et pour certains, la comparaison avec 2025 risque de piquer.
La grande majorité des grandes villes a pourtant choisi de ne pas toucher à son taux communal cette année. D’après les données du cabinet FSL, seules onze communes de plus de 40 000 habitants, sur les 198 étudiées, ont voté une augmentation. Une stabilité à mettre en relation avec les élections municipales de mars 2026, la maîtrise de la fiscalité locale ayant occupé une place importante dans de nombreuses campagnes.
Taxe foncière 2026 : les 11 grandes villes qui augmentent leur taux
Les hausses votées sont très variables. Mamoudzou arrive largement en tête, avec un taux communal en progression de 95 %. Suivent Aulnay-sous-Bois, Montrouge et Fréjus.
|Ville
|Département ou territoire
|Évolution du taux communal
|Mamoudzou
|Mayotte
|+95 %
|Aulnay-sous-Bois
|Seine-Saint-Denis
|+29,9 %
|Montrouge
|Hauts-de-Seine
|+25 %
|Fréjus
|Var
|+22,4 %
|Ajaccio
|Corse-du-Sud
|+19 %
|Clamart
|Hauts-de-Seine
|+16,9 %
|Drancy
|Seine-Saint-Denis
|+14,1 %
|Bastia
|Haute-Corse
|+13,7 %
|Baie-Mahault
|Guadeloupe
|+13,7 %
|Les Abymes
|Guadeloupe
|+9,3 %
|Courbevoie
|Hauts-de-Seine
|+2,5 %
Attention à ne pas confondre l’augmentation du taux communal avec celle du montant total inscrit sur l’avis. Une hausse de 25 % du taux voté par une ville ne signifie pas nécessairement que la facture finale progresse exactement de 25 %. Celle-ci dépend également de la valeur locative cadastrale du bien, des taux éventuellement appliqués par l’intercommunalité et de taxes annexes, notamment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
À l’inverse, Nice est la seule grande ville mise en avant par l’étude du cabinet FSL pour une baisse importante : son taux communal recule de 13,2 % en 2026, après avoir augmenté de 19 % en 2024.
Pourquoi votre facture peut augmenter dans toutes les villes
Un taux communal gelé ne garantit pas une taxe foncière parfaitement stable. La valeur locative cadastrale, qui sert de base au calcul, a été revalorisée de 0,8 % en 2026. Cette augmentation nationale s’applique automatiquement, y compris dans les communes qui n’ont pas modifié leur taux.
Le calcul repose en effet sur deux éléments : la base imposable du logement, obtenue à partir de sa valeur locative cadastrale, et les taux votés par les collectivités. Une modification de l’un ou de l’autre suffit donc à faire évoluer la cotisation.
La hausse peut également venir du taux intercommunal. En 2026, 95 établissements publics de coopération intercommunale, soit 7,6 % d’entre eux, ont augmenté leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères peut, elle aussi, alourdir séparément le montant à payer.
Enfin, la base cadastrale d’un bien peut évoluer après des travaux, une extension, l’aménagement de combles ou l’ajout d’une dépendance. Une modification prise en compte par l’administration fiscale au 1er janvier peut ainsi expliquer une progression supérieure aux 0,8 % annoncés au niveau national.
Les petites communes davantage concernées par les hausses
Le gel observé dans les grandes villes ne raconte pas toute l’histoire. Selon l’analyse publiée en août par la Direction générale des collectivités locales, 4 731 communes, soit 13,6 % des 34 841 communes étudiées, ont relevé leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties en 2026. À l’inverse, 29 893 l’ont reconduit et seulement 217 l’ont diminué.
Les propriétaires habitant les petites communes sont proportionnellement les plus exposés. Une augmentation du taux concerne 14,3 % des habitants des communes de moins de 500 habitants et 14,8 % de ceux vivant dans une commune de 500 à 3 500 habitants. Cette proportion tombe à 4,7 % dans les villes de 10 000 à 50 000 habitants.
Dans 85 % des communes ayant relevé leur taux, l’augmentation reste néanmoins inférieure à deux points. Mais une hausse exprimée en points et une hausse exprimée en pourcentage ne doivent pas être confondues. Un taux passant, par exemple, de 20 % à 22 % augmente de deux points, mais progresse de 10 % en valeur relative.
Comment comprendre la hausse indiquée sur votre avis
Pour identifier l’origine de l’augmentation, il faut comparer les avis 2025 et 2026, colonne par colonne : bases, taux de la commune et de l’intercommunalité, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et éventuels frais de gestion.
Les taux de fiscalité locale peuvent également être consultés grâce à l’outil mis à disposition par le ministère de l’Économie. Il permet de rechercher une commune et de comparer ses taux avec ceux des communes voisines ainsi qu’avec les moyennes départementale et régionale.
En cas d’écart inexpliqué, il faut aussi vérifier les caractéristiques cadastrales du logement : surface, nombre de pièces, dépendances ou éléments de confort. MySweetImmo détaille dans cet article les erreurs qui peuvent alourdir votre taxe foncière.
Une erreur peut être signalée depuis la messagerie sécurisée de l’espace Finances publiques, en choisissant « Écrire », puis « Réclamation/Contestation ». Attention : déposer une réclamation ne dispense pas automatiquement de payer. En 2026, la date limite est fixée au 15 octobre pour les paiements non dématérialisés inférieurs ou égaux à 300 euros et au 20 octobre à minuit pour les paiements en ligne