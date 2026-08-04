Immobilier : Ce que l’AI Act change vraiment pour les agences depuis le 2 août 2026

Depuis le 2 août 2026, l’AI Act change les règles du jeu pour les agences immobilières. Annonces, chatbots, home staging, données clients et dossiers locatifs… Voici ce qu’il faut retenir pour rester conforme.

Un négociateur fait réécrire une annonce par une intelligence artificielle. Un logiciel meuble numériquement un salon vide. Un chatbot répond aux acquéreurs pendant la nuit. Depuis le 2 août 2026, certains de ces usages sont soumis à de nouvelles règles européennes de transparence. Mais ils n’obéissent pas tous aux mêmes obligations. Et non, il ne faut pas apposer la mention « généré par IA » sous chaque annonce immobilière.

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Intelligence artificielle : ce qui s’applique aux agences depuis le 2 août 2026

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle, couramment appelé AI Act, est entré en vigueur le 1er août 2024.

Depuis le 2 août 2026, les obligations de transparence prévues par l’article 50 sont applicables. Elles concernent notamment les systèmes qui dialoguent directement avec des personnes, certains contenus générés ou manipulés par IA, les deepfakes et les textes portant sur des questions d’intérêt public lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un contrôle éditorial humain.

Cette date ouvre également une nouvelle phase de contrôle. Les autorités nationales de surveillance du marché sont chargées de faire respecter les règles applicables aux systèmes d’IA. Le Bureau européen de l’IA intervient, pour sa part, sur les systèmes placés sous sa supervision et sur les fournisseurs de modèles d’IA à usage général.

Pour contrôler les fournisseurs des grands modèles d’IA, la Commission européenne peut demander des informations, accéder à un modèle afin de l’évaluer, imposer des mesures de réduction des risques et prononcer des sanctions. Elle peut également demander qu’un modèle soit retiré, rappelé ou que sa mise à disposition sur le marché européen soit limitée.

Ces pouvoirs visent d’abord les entreprises qui développent les modèles, et non l’agence immobilière qui utilise un outil comme ChatGPT. Le non-respect des obligations de transparence peut entraîner des amendes atteignant 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise. Le règlement prévoit toutefois une appréciation proportionnée, notamment pour les PME.

Le calendrier a par ailleurs été modifié quelques jours avant cette échéance. Entré en vigueur le 27 juillet 2026, l’Omnibus européen sur l’intelligence artificielle a repoussé au 2 décembre 2027 l’application des principales règles concernant les systèmes à haut risque de l’annexe III.

Pour les systèmes d’IA intégrés à certains produits réglementés, comme des machines ou des ascenseurs, l’échéance est fixée au 2 août 2028. Ce report ne constitue donc pas un sursis général. Les règles de transparence sont bien applicables depuis le 2 août 2026.

Il faut également distinguer le fournisseur du déployeur. Le fournisseur développe un système d’IA ou le commercialise sous son nom. Le déployeur l’utilise dans le cadre de son activité professionnelle. Une agence qui se sert d’un assistant de rédaction, d’un logiciel de retouche ou d’un chatbot fourni par un éditeur est donc, le plus souvent, un déployeur. Cette distinction détermine qui doit faire quoi. Le fournisseur d’un chatbot doit le concevoir de manière à informer les utilisateurs qu’ils interagissent avec une IA. L’agence qui installe la solution doit, en pratique, vérifier que cette information apparaît bien et qu’elle reste visible après la personnalisation de l’interface.

Annonces rédigées par IA : aucune mention automatique

C’est le principal contresens à éviter. L’article 50 n’impose pas d’écrire « annonce générée par IA » sous chaque description préparée avec ChatGPT ou un assistant intégré à un logiciel immobilier.

L’obligation de signalement visant les textes concerne ceux qui sont publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public. Une annonce immobilière commerciale classique n’entre, en principe, pas dans cette catégorie.

Le règlement prévoit en outre une exception lorsque le contenu a fait l’objet d’un examen humain ou d’un contrôle éditorial et qu’une personne physique ou morale en assume la responsabilité éditoriale.

Cette exception suppose un contrôle réel. Corriger quelques fautes d’orthographe ne suffit pas nécessairement. Le professionnel doit pouvoir vérifier le fond, modifier le texte et refuser sa publication.

En pratique, le processus ne change pas fondamentalement avec l’arrivée de l’IA. L’outil peut préparer une première version. Le négociateur doit ensuite contrôler les surfaces, les équipements, les diagnostics, les charges et les caractéristiques du logement. Il doit également supprimer les formulations exagérées ou invérifiables avant la mise en ligne.

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Chatbots immobiliers : l’IA doit se présenter dès le premier échange

Le régime est différent pour les chatbots. Un système destiné à interagir directement avec une personne doit être conçu pour l’informer qu’elle dialogue avec une IA, sauf lorsque cela est évident compte tenu du contexte.

L’information doit être claire et fournie au plus tard lors de la première interaction. Une mention noyée dans les conditions générales ou dans la politique de confidentialité ne constitue donc pas une solution satisfaisante.

Une formule simple peut être utilisée : « Je suis l’assistant virtuel de l’agence. Je peux répondre à vos questions générales et transmettre votre demande à un conseiller. »

L’agence immobilière doit également organiser le passage vers un professionnel lorsqu’une demande porte sur une négociation, une réclamation, une situation personnelle ou une information que le système ne peut pas vérifier.

Cette possibilité de reprendre la main est importante. Un chatbot peut répondre à une question sur les horaires de l’agence ou transmettre une demande de visite. Il ne doit pas improviser une réponse juridique, interpréter seul un dossier complexe ou mener une négociation sans contrôle humain.

Images générées par IA et home staging : où commence la tromperie ?

La règle devient plus exigeante avec les images. Le règlement définit le deepfake, ou hypertrucage, comme une image, un contenu audio ou une vidéo générés ou manipulés par IA qui ressemblent à une personne, un objet, un lieu ou un événement existant et peuvent sembler faussement authentiques.

Une photographie d’un véritable appartement vide, ensuite meublé par intelligence artificielle, peut entrer dans cette définition si le public risque de croire que le mobilier ou l’aménagement existent réellement.

Le home staging virtuel n’est pas interdit. Lorsqu’il peut être pris pour une représentation authentique du bien, son caractère artificiel doit toutefois être indiqué de manière claire et visible, au plus tard lors de la première exposition du public au visuel.

La réglementation n’impose pas de formule française unique. :Pour que l’acquéreur comprenne immédiatement ce qu’il regarde, mieux vaut utiliser une mention précise : « Projection d’aménagement réalisée par IA — mobilier et décoration non présents dans le bien. »

Pour une modification plus générale, la mention suivante peut être employée : « Visuel modifié par intelligence artificielle — représentation non contractuelle. »

L’Union européenne a également créé des icônes permettant de signaler un contenu généré ou modifié par IA. Leur utilisation est facultative.

Elles peuvent aider à respecter l’obligation de transparence, mais leur présence ne garantit pas, à elle seule, la conformité du visuel. La précision de la mention reste donc essentielle. Un vague « photo retouchée » ne permet pas toujours de comprendre que le mobilier, la décoration ou une partie de l’aménagement ont été créés artificiellement.

Il faut surtout distinguer la projection de la dissimulation. Ajouter du mobilier dans une pièce vide n’a pas la même portée qu’effacer une fissure, masquer des traces d’humidité, supprimer un vis-à-vis, agrandir artificiellement une pièce ou créer une piscine inexistante.

Dans ce second cas, une mention « généré par IA » ne protège pas l’agence. Une représentation fausse ou susceptible d’induire l’acquéreur en erreur sur les caractéristiques du bien peut relever des pratiques commerciales trompeuses.

L’AI Act s’ajoute donc au droit de la consommation. Il ne le remplace pas.

IA et dossiers locataires : Les précautions à prendre dès maintenant

Le niveau de risque change lorsque l’IA ne produit plus un texte ou une image, mais contribue à une décision concernant une personne. L’annexe III du règlement classe notamment parmi les systèmes à haut risque ceux qui sont destinés à évaluer la solvabilité d’une personne physique ou à établir sa note de crédit. Selon sa finalité exacte, un logiciel utilisé pour analyser ou classer des dossiers de candidats locataires peut donc relever de cette catégorie, notamment s’il établit un score de solvabilité influençant l’accès au logement.

Les principales obligations applicables à ces systèmes ont été repoussées au 2 décembre 2027. Ce report ne crée toutefois pas une zone sans règles.

Le RGPD encadre déjà les décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé lorsqu’elles produisent un effet juridique ou affectent significativement une personne.

Dans les situations concernées, le candidat doit notamment pouvoir demander une intervention humaine, présenter son point de vue et contester la décision. Un score produit par un logiciel ne doit donc pas se transformer en refus automatique qu’aucun professionnel de l’agence n’est capable d’expliquer ou de réexaminer.

Une vigilance similaire s’impose pour les données personnelles. Une pièce d’identité, un avis d’imposition, un bulletin de salaire, un relevé bancaire, un bail ou un dossier de candidature ne doivent pas être copiés dans un outil d’IA que l’agence n’a pas validé.

Avant d’autoriser un outil, il convient de vérifier son contrat, la finalité du traitement, les durées de conservation, les mesures de sécurité, la localisation des données et leur éventuelle utilisation pour entraîner les modèles.

Une règle interne peut être formulée simplement : « Aucune donnée personnelle, financière ou confidentielle ne doit être transmise à un outil d’IA qui n’a pas été approuvé par l’agence. »

Cette règle complète les mesures déjà nécessaires pour protéger les données des agents immobiliers et de leurs clients.

Enfin, l’obligation relative à la maîtrise de l’IA n’a pas disparu. Depuis la modification apportée par l’Omnibus, les fournisseurs et les déployeurs doivent prendre des mesures pour soutenir le développement des compétences de leurs équipes, en tenant compte de leurs connaissances, de leur expérience et du contexte d’utilisation. En revanche, l’entreprise n’a pas à garantir un niveau déterminé pour chaque collaborateur. Aucun diplôme, certificat ni volume horaire minimal n’est imposé. Une courte sensibilisation, une charte interne, la liste des outils autorisés et une procédure de contrôle des annonces et des visuels peuvent constituer une base adaptée aux usages courants. Il reste prudent de conserver une trace des actions réalisées.

Le point de départ le plus utile demeure l’inventaire. L’agence doit savoir quels assistants de rédaction, générateurs de visuels, chatbots, outils d’estimation ou modules de scoring sont réellement utilisés, y compris depuis les comptes personnels des collaborateurs. Une petite structure n’a pas besoin d’une documentation de plusieurs dizaines de pages. Un tableau peut suffire, en indiquant pour chaque outil sa finalité, ses utilisateurs, les données transmises et la personne chargée de vérifier ses résultats.

À retenir : Pour une agence immobilière, la mise en conformité commence donc par trois gestes : recenser les outils utilisés, signaler les interactions ou les contenus lorsque le règlement l’exige et conserver un véritable contrôle humain sur les informations et les décisions sensibles.

AI Act et immobilier : es réponses aux questions des professionnels de l’immobilier

Faut-il signaler une annonce immobilière rédigée avec une IA ?

Pas automatiquement. L’obligation de l’article 50 vise les textes publiés afin d’informer le public sur des questions d’intérêt public. Une annonce immobilière commerciale classique n’entre, en principe, pas dans cette catégorie. Elle doit néanmoins être contrôlée par un professionnel avant sa publication.

Faut-il signaler un visuel de home staging réalisé avec une IA ?

Oui, lorsque le visuel peut être pris pour une représentation authentique du logement. La mention doit permettre au public de comprendre que le mobilier, la décoration ou l’aménagement ont été générés ou modifiés artificiellement.

Un chatbot immobilier doit-il indiquer qu’il n’est pas humain ?

Oui, sauf lorsque cela est évident compte tenu du contexte. Le fournisseur doit concevoir le système pour délivrer cette information. L’agence doit vérifier qu’elle apparaît clairement, au plus tard lors de la première interaction.

Les collaborateurs doivent-ils suivre une formation certifiante à l’IA ?

Non. L’agence doit prendre des mesures adaptées pour soutenir le développement de leur maîtrise de l’IA, mais aucun certificat, diplôme ou nombre minimal d’heures n’est imposé.

Quelles sanctions sont prévues ?

Les manquements aux obligations de transparence peuvent entraîner des amendes atteignant 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial. L’application doit rester proportionnée, notamment pour les PME. Pour une agence, le risque le plus immédiat reste toutefois commercial : une photographie trompeuse, une information fausse ou un dossier écarté sans explication peuvent rapidement détruire la confiance.

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