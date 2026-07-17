Agents immobiliers : « Beaucoup ne savent pas calculer ce que leur réseau leur coûte », Michael Benchabat (MeilleursBiens)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Michael Benchabat (MeilleursBiens) chiffre le manque à gagner des mandataires et appelle les agents immobiliers à sortir leur calculatrice.

Agent immobilier, savez-vous vraiment combien vous reversez à votre réseau chaque année ? Michael Benchabat en doute. Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, le président de MeilleursBiens estime que beaucoup de professionnels se laissent séduire par des outils présentés comme gratuits. Sans mesurer le poids des commissions prélevées sur leurs ventes.

« Ce qui lui semble être gratuit est un mot qui lui coûte extrêmement cher quand il fait les comptes en fin d’année », tranche-t-il.

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Jusqu’à 14 000 euros d’écart par an

Le dirigeant avance un exemple précis. Un mandataire qui réalise 60 000 euros de chiffre d’affaires annuel et reverse 30 % de ses honoraires laisse 18 000 euros à son réseau. Chez MeilleursBiens, le coût de fonctionnement serait compris entre 4 000 et 5 000 euros par an. Soit, selon ses calculs, un écart pouvant atteindre 14 000 euros.

Le modèle repose sur un abonnement mensuel de 199 euros pour accéder aux outils numériques. Les professionnels choisissent ensuite les portails sur lesquels ils souhaitent diffuser leurs annonces. Un forfait est également prélevé lors de chaque vente. En échange, le réseau promet à ses mandataires de conserver la quasi-totalité de leurs honoraires. « Il y a de simples calculs mathématiques à faire », souligne-t-il.

Des calculs qui donnent immédiatement le coût et le gain potentiel. Derrière les chiffres, le message est clair : une dépense visible peut coûter moins cher qu’une commission discrètement prélevée à chaque transaction.

Un réseau réservé aux professionnels expérimentés

Cette liberté a une contrepartie. MeilleursBiens ne recrute pas de personnes en reconversion. Le réseau, qui revendique plus de 400 mandataires en France et dans les territoires ultramarins, cible des agents déjà aguerris. Ils doivent être autonomes. Savoir générer leurs propres affaires. Et accepter d’investir pour développer leur activité. « Les vrais patrons chez nous, ce sont nos propres agents », résume le président de MeilleursBiens.

L’entretien aborde également l’intelligence artificielle. Pour Michael Benchabat, elle ne supprimera pas l’agent immobilier. Elle lui permettra d’automatiser certaines tâches, de gagner du temps et de mieux accompagner ses clients. Mais avant de choisir un réseau ou un nouvel outil, son conseil tient en une règle simple : sortir la calculatrice.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Michael Benchabat sur MySweetImmo, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

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