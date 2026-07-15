Proptech : « Parler d’intelligence artificielle, c’est déjà has been », Jesus Diaz (Septeo)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Jesus Diaz dévoile la stratégie de Septeo Proptech : agents d’IA, plateforme unique, souveraineté technologique et accélération internationale.

Une seule plateforme pour quatre métiers, des agents d’intelligence artificielle pour automatiser les tâches répétitives et une technologie fondée sur un modèle français. Invité de Mon Podcast Immo, Jesus Diaz dévoile la feuille de route de Septeo Proptech, qui entend aussi accélérer son développement international au cours des trois prochaines années.

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Septeo veut dépasser le logiciel immobilier classique

Dans l’immobilier, le logiciel classique vit peut-être ses dernières années. Septeo Proptech ne veut plus seulement fournir des outils aux agents immobiliers, syndics ou gestionnaires. Le groupe entend automatiser une partie de leur travail pour rendre la technologie presque invisible. « On n’est pas dans l’intelligence artificielle, mais dans l’agentique », affirme Jesus Diaz au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Pour le directeur général de Septeo PropTech, l’intelligence artificielle limitée à une question et une réponse appartient déjà au passé. La prochaine étape repose sur des agents autonomes capables d’enchaîner plusieurs actions : rechercher une information, compléter un dossier, préparer un document ou déclencher une opération. L’ambition est claire : retirer aux équipes les tâches répétitives qui mobilisent du temps sans créer de valeur directe pour le client. « Ce sont des besoins métiers qui ne sont pas valorisants pour les équipes de nos clients », explique Jesus Diaz.

Une plateforme unique pour décloisonner quatre métiers

Cette automatisation doit s’inscrire dans une plateforme commune. Septeo PropTech réunit désormais les activités Real Estate et Property Management autour de quatre marchés : la transaction, le syndic, la gestion locative et la location saisonnière. Jusqu’ici, ces métiers fonctionnaient souvent avec des outils séparés, des bases de données cloisonnées et des saisies répétées. Septeo veut réunir ces usages dans un seul environnement. « Une solution, une seule solution », résume Jesus Diaz.

Pour les professionnels, l’enjeu est opérationnel : moins de doubles saisies, une circulation plus fluide de l’information et davantage de temps consacré au conseil. Pour les clients, cette évolution pourrait se traduire par des réponses plus rapides et un meilleur suivi des dossiers. Jesus Diaz résume ce changement par une inversion de modèle. Au Software as a Service succéderait le Service as Software : le logiciel ne serait plus au centre de l’expérience, mais s’effacerait derrière les services qu’il exécute.

La relation client redevient le cœur du métier

Le pari de Septeo repose sur une conviction : plus la technologie automatise l’administratif, plus le professionnel peut se rapprocher de son client. « Le professionnel de l’immobilier sera beaucoup plus proche de ses clients », estime Jesus Diaz.

Dans un marché de la transaction encore fragile, cette promesse répond à une tension bien connue des agences et des administrateurs de biens. Les équipes doivent absorber toujours plus de tâches réglementaires, documentaires et commerciales, tout en conservant du temps pour accompagner les particuliers.

L’IA ne supprimerait donc pas l’expertise humaine. Elle modifierait la manière de l’exercer. La négociation, la connaissance du terrain, le conseil et la gestion des situations sensibles resteraient du ressort du professionnel. Les machines prendraient en charge le travail préparatoire et les opérations répétitives.

Jesus Diaz invite ainsi les acteurs du secteur à ne pas limiter leur réflexion aux difficultés immédiates. Son conseil tient en une idée : conserver la capacité de se projeter et d’imaginer le métier de demain.

Souveraineté technologique et ambitions internationales

Septeo veut toutefois garder la maîtrise de cette transformation. Depuis trois ans, le groupe développe sa propre intelligence artificielle au sein de son laboratoire Lab Brain. La technologie est hébergée sur les serveurs de l’entreprise et s’appuie, selon son dirigeant, sur un modèle français. « Quand je parle de souveraineté, c’est vraiment française », insiste Jesus Diaz.

Le sujet est sensible dans l’immobilier, où les plateformes traitent des données personnelles, patrimoniales, contractuelles et financières. La localisation des informations et la dépendance à des fournisseurs étrangers deviennent des critères stratégiques.

Cette volonté de souveraineté n’empêche pas Septeo de regarder au-delà des frontières. Le groupe, valorisé entre 3 et 4 milliards d’euros, veut renforcer sa présence internationale. Après une acquisition dans la zone DACH (incluant notamment l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse), Septeo vise une empreinte plus forte hors de France dans les trois prochaines années.

La feuille de route associe donc trois mouvements : globaliser le produit, unifier les métiers et automatiser le travail. De nouvelles annonces sont attendues lors du salon RENT.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Jesus Diaz sur MySweetImmo dès maintenant, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée. Cet épisode a été enregistré lors du Septeo Future Insights Proptech qui s’est tenue le 24 juin 2026 au Musée du quai Branly

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