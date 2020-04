Découvrez la nouvelle maison de Bill Gates en bord de mer… et son prix mirobolant !

Le confinement n’a pas eu raison des envies immobilière de Bill Gates et de sa femme Melinda ! Le fondateur de Microsoft vient d’acheter une immense maison à Del Mar, près de San Diego. Voici à quoi elle ressemble.

Innovateur technologique, entrepreneur de génie et philanthrope accompli, Bill Gates est aussi la 3ème personne la plus riche du monde, avec un patrimoine estimé à 107 milliards. Avec son épouse Melinda, ils viennent de faire l’acquisition d’une maison en bord de mer à Del Mar, près de San Diego, en Californie pour la modique somme de 43 millions de dollars.

Wikimedia Commons

Une transaction record

Historique : il s’agit là de la deuxième plus grosse transaction immobilière de la région. La transaction, qui a été publiée pour la première fois dans le Wall Street Journal, a été clôturée fin mars. La vendeuse n’est autre que Madeleine Pickens, femme d’affaires, philanthrope et éleveuse de chevaux pur-sang, ancienne épouse du magnat du pétrole, du gaz et des finances texan, T. Boone Pickens, décédée l’année dernière. Elle avait acheté cette propriété en 2007 pour un montant de 48 millions de dollars. L’opération se solde donc pour la femme d’affaire par une énorme moins-value de 5 millions de dollars.

Un bien exceptionnel

Plus qu’une maison, il s’agit d’un complexe comprennent une résidence principale d’environ 550m² avec six chambres et quatre salles de bains, ainsi que deux maisons d’hôtes. La maison principale comprend un spa, un théâtre, une piscine en mosaïque, un jacuzzi pour 10 personnes, une serre et un court de tennis. Ce domaine situé face à l’océan a été construit en 1999 par l’architecte et designer Ken Ronchetti.

Realtor.com

Realtor.com

Realtor.com

Selon les documents liés à cette propriété, «partout, il y a une rencontre entre les meilleurs bois et pierres d’exception, comme pour les armoires en acajou et en sapin clair, ou encore les plafonds en treillis. Les sols en pierre calcaire importés et les patios en grès de chêne classique confèrent à ce bien un luxe et un talent inégalés. » Par ailleurs, la maison dispose d’un système d’entrée sans clé s’étendant jusqu’à la digue. Ce système a été «conçu en collaboration avec les ingénieurs océanographiques du Scripps Institute».

Les Gates, déjà propriétaires

Rappelons que le couple Gates est déjà propriétaire d’une des plus belles maisons des Etats-Unis. Leur résidence principale est un complexe de haute technologie situé en front de mer à Medina. Par ailleurs, ils possèdent aussi un domaine équestre à Rancho Santa Fe, en Californie, qu’ils ont acheté en 2014 au gourou de la perte de poids Jenny Craig pour 18 millions de dollars.

Wikimedia Commons

Mais ce n’est pas tout : les Gates sont propriétaires d’un autre domaine équestre à Wellington, en Floride, qu’ils ont acheté en 2013 pour 8,7 millions de dollars, et une mini-maison à Hobe Sound, en Floride, qu’ils ont récupérée en 2009 pour 5 millions de dollars. Leur fille, Jennifer, s’est vue offrir par ses parents une ferme équestre à Westchester après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Stanford en 2018. Quelques temps après, elle a aussi reçu un appartement à 5 millions de dollars à New York. Merci Papa !

Photos de la nouvelle maison

Realtor.com

Realtor.com

Realtor.com

Realtor.com

Realtor.com

Realtor.com

Realtor.com