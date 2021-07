Faïz Hebbadj (Norma Capital) : « Les SCPI, un produit immobilier démocratique »

Mon Podcast Immo reçoit Faiz Hebbadj, Président de Norma Capital, au micro de Fred Haffner

Connaissez-vous les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier ? Elles vous permettent d’investir dans des immeubles de bureaux en obtenant un bon rendement. Explications avec le président de Norma Capital, Faïz Hebbadj pour Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qu’une SCPI ?

Faïz Hebbadj : Une SCPI est une société civile de placement immobilier. Cette société met en commun plusieurs épargnants en vue d’investir sur des actifs réels, des actifs immobiliers. Aujourd’hui, il y a environ 260 SCPI sur le marché, elles représentent un peu plus de 70 milliards d’euros d’épargne.

Mon Podcast Immo : Est-ce un produit intéressant ?

Faïz Hebbadj : Évidemment et chez Norma capital nous sommes spécialistes des SCPI. Ce sont des produits d’épargne incontournables, elles s’affirment de plus en plus dans un environnement d’épargne à taux bas. Bien souvent, les SCPI sont comparées aux investissements dans les produits financiers et en 2020, elles offrent 4,18 % de rendement moyen.

Les SCPI investissent dans des actifs réels, significatifs pour les épargnants. En investissant dans des actifs réels, il y a une participation à l’activité des entreprises puisque les SCPI logent des entreprises, permettent leur développement et participent à une économie de foisonnement. En effet, en tant qu’investisseur, on participe à l’écosystème des activités autour de nos ensembles immobiliers.

Les sociétés civiles de placement immobilier ont une capacité à offrir une logique d’allocation aux épargnants. Il existe des SCPI qui spécialisée sur un secteur géographique, d’autres sur un secteur d’activité et depuis la fin de l’année dernière il en existe avec un label investissement socialement responsable.

Mon Podcast Immo : Investir dans la pierre qui est concret et plus rassurant qu’investir dans des portefeuilles d’actions…

Faïz Hebbadj : Tout à fait. Les investissements en SCPI sont transparents, ils donnent de l’information aux épargnants ainsi que du visuel à leur épargne, et ils communiquent sur l’exposition de leur épargne.

Pour Norma Capital, les SCPI sont un produit qui, même au-delà de cette réalité d’actifs, sont des produits compétitifs dans un environnement d’épargne.

D’après les récents sondages, le premier objectif des épargnants, en termes de placement, c’est l’immobilier.

Mon Podcast Immo : Que se passe-t-il lorsque l’immeuble est inoccupé lors d’une certaine période ?

Faïz Hebbadj : Le rôle d’un investisseur immobilier, est de travailler sur le positionnement de son actif sur le marché immobilier et de s’assurer de l’attractivité de l’immeuble pour les locataires.

Un immeuble vacant, ça arrive, et il en faut puisque les vacances permettent d’offrir des surfaces. Effectivement, un marché n’ayant pas de surface est un marché atone et qui s’atrophie.

Mon Podcast Immo : Quel est le budget minimal pour investir dans une SCPI ?

Faïz Hebbadj : Chez Norma Capital, il est possible d’investir dès 1 000 €. C’est un produit très accessible, et chez certains de nos confrères, le ticket peut être un peu plus bas.

C’est un produit démocratiquement ouvert pour les épargnants avec des perspectives pérennes

