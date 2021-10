Immobilier Saint-Amand-Montrond : Et si vous deveniez propriétaire d’une maison pour 1€ ?

Vous cherchez une maison ? La mairie de Saint-Amand-Montrond vend une maison en centre-ville pour 1 € symbolique. Les conditions ? S’installer dans cette commune de 10 000 habitants et faire des travaux !

S’offrir une maison pour 1 € ? Difficile faire mieux … C’est bien ce que s’est dit la mairie de Saint-Amand-Montrond dans le département du Cher, en région Centre-Val de Loire. Faute d’acquéreurs , elle avait sur les bras une maison vide, au 16 Rue d’Afrique, en centre ville, elle l’a vend pour 1 € symbolique. A ce tarif alléchant, elle espère attirer des acheteurs et, si l’opération est un succès, elle envisage d’en réaliser d’autres pour repeupler le centre-ville.

Repeupler le centre-ville de Saint-Amand-Montrond

Mis en place par plusieurs villes françaises, ce dispositif a déjà permis à des ménages d’accéder à la propriété à moindre coût et aux communes de restaurer leur centre ville.

« Nous avons beaucoup de biens privés qui sont malheureusement vacants, a expliqué Francis Blondieau, maire-adjoint à l’urbanisme et aux grands projets, à France Bleu. On veut tout entreprendre pour faire en sorte que ce centre-ville se repeuple. Un logement vide, il va se dégrader avec le temps jusqu’à devenir inutilisable. Il faut enrayer cette tendance, sachant qu’il ne reste que très peu de terrains constructibles pour des pavillons avec jardins à St-Amand ».

Le prix n’est pas tout…

Pour devenir l’heureux propriétaire de cette maison en pierre de 97 m² à deux pas des commerces, l’acquéreur devra s’engager à y faire des travaux de réhabilitation selon un cahier des charges et un calendrier prédéterminé par la collectivité. Montant estimé : entre 90 000 et 150 000 euros !

Le nouveau propriétaire disposera d’un délai de 6 mois pour assurer le démarrage effectif des travaux. Les autorisations d’urbanisme devront être déposées dans un délai de 2 mois après la signature de la promesse de vente. La vente sera par ailleurs conditionnée à l’obtention des dites autorisations. Les travaux devront être réalisés par des entreprises locales et achevés dans un délai maximum de 24 mois suivant le début du chantier. Un DPE sera demandé à la fin du chantier.

Dès fin avril 2022, l’acquéreur pourra réaliser les dossiers de demande de subvention qui lui permettront de réduire le coût des travaux.

Des règles d’esthétisme strictes

Afin de préserver la valeur patrimoniale de la Rue d’Afrique et du centre ancien de la Ville de Saint-Amand-Montrond, un cahier des charges fixe des règles esthétiques et techniques qui devront impérativement être respectées lors de la réhabilitation de la maison.

Concernant la toiture, la couverture devra être réalisée en ardoises naturelles, de format rectangulaire et petit module (32×22 cm), posées au crochet inox teinté noir afin d’éviter tout effet miroitant ou en petites tuiles de terre cuite (60 à 80u/m²). Les tuiles devront être choisies dans une gamme de couleurs panachées de teinte ocre orangé et rouge vieilli et à pureaux variables de manière à éviter un aspect trop régulier. Attention, aucune nouvelle ouverture ne pourra être créée sur la façade principale donnant sur la Rue d’Afrique.

La mairie exigera une indemnisation si les conditions ne sont pas remplies

Autres conditions : l’acheteur doit également être primo-accédant. Et il devra résider à Saint-Amand-Montrond dans cette maison au minimum 6 ans. Pas question donc d’en faire sa résidence secondaire. Si les conditions ne sont pas remplies, la mairie réclamera une indemnisation calculée sur la base de l’estimation de France Domaine au moment de la vente, proratisée en fonction du nombre d’années restant à courir sauf conditions exceptionnelles (décès, perte d’emploi, etc.) qui seront examinées par la commission ayant attribué le bien au candidat.

De plus, le remboursement de la totalité ou d’une partie des aides perçues pourra être réclamé par le Pays Berry Saint Amandois, en charge des autres dispositifs d’aides.

Quelles sont les pièce à fournir pour candidater ?

La maison vous intéresse ? Déposez un dossier de candidature entre le 1er novembre et le 31 décembre ! Un comité de sélection se réunira en février pour désigner le gagnant.