Nomination : Barbara Kiraly, nouvelle Déléguée générale de l’Association des Directeurs Immobiliers

Barbara Kiraly succède à Laure-Reine Gapp en tant que Déléguée générale de l’Association des Directeurs Immobiliers. Elle aura en charge de coordonner et animer l’action de l’ADI et de ses 400 membres.

Barbara Kiraly est depuis le 11 septembre 2023, la nouvelle Déléguée générale de l’Association des Directeurs Immobiliers (ADI) présidée par Frédéric Goupil de Bouillé. Dans la continuité de sa prédécesseure Laure-Reine Gapp, elle va coordonner et animer l’action de l’ADI et de ses 400 membres en vue défendre et promouvoir ce métier stratégique des entreprises au cœur de profondes mutations.

« Je suis très heureuse de rejoindre l’Association des Directeurs Immobiliers. Je tiens à remercier les membres du Bureau pour la confiance qu’ils m’accordent et à saluer ma prédécesseure, qui a permis à l’Association de devenir un interlocuteur incontournable. J’aurai à cœur de poursuivre son travail : comme à chaque fois que le marché évolue dans un contexte contraint, il faut revenir aux fondamentaux et mettre l’usager aux cœurs des stratégies de développement. En cela, la parole de l’ADI est précieuse », précise Barbara Kiraly.

Une bonne maîtrise des rouages de l’éco-système du monde de l’immobilier

Barbara KIRALY connaît parfaitement bien le secteur. Diplômée de l’IEP d’Aix-en-Provence, journaliste spécialisée dans l’économie du BTP et de l’Immobilier depuis plus de 10 ans, elle était jusqu’alors rédactrice en chef adjointe du service Économie et Entreprises du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment. Forte de cette expérience, elle maîtrise particulièrement les rouages de l’éco-système du monde de l’immobilier et notamment de l’immobilier d’entreprise.

« J’ai toute confiance en Barbara Kiraly pour poursuivre le développement de l’ADI, continuer à renforcer son influence au bénéfice de l’immobilier des entreprises, et accompagner ses membres dans l’appréhension des enjeux de demain. Je place en tête la RSE, la réglementation, les enjeux économiques, mais aussi la réindustrialisation, la territorialisation des stratégies d’implantation… », indique Frédéric Goupil de Bouillé, Président de l’ADI.