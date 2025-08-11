Immobilier : L’été, la meilleure saison pour acheter?
Avec moins d’acheteurs sur le marché immobilier, visiter et faire une offre sur un bien peut permettre de faire une bonne affaire. Les explications…
L’été, saison calme en apparence dans l’immobilier, peut constituer une excellente opportunité pour les acheteurs de faire une bonne affaire. Se lancer dans un bien immobilier n’est pas la priorité des vacanciers alors le champs est libre. A vous les visites. A vous de bien vous positionner. En deux mots : n’hésitez pas à négocier ! Mais attention, si vous souhaitez être dans les murs à la rentrée, ce n’est pas forcément la meilleure des options. Il fallait s’y prendre plus tôt… Faisons le point.
L’été : les avantages pour les acheteurs
Moins de concurrence
Beaucoup d’acheteurs sont en vacances, donc la demande est moins forte en été. Vous pourrez visiter tranquillement et prendre le temps de la réflexion.
Une meilleure possibilité de négociation
Après avoir considérablement augmenté de mars à juin, l’activité du marché immobilier retombe en juillet et en août. Cette période peut vous offrir une marge de négociation intéressante.
L’Eté : les inconvénients pour l’acheteur
Moins de biens disponibles
Beaucoup de vendeurs préfèrent mettre leur annonce au printemps pour profiter du pic des recherches immobilière, donc l’offre est parfois réduite.
Les agences sont fermées
Et oui, les agents immobiliers prennent des vacances. Mais préparez le terrain. Triez les annonces et déposez des demandes de contacts sur les sites des agences.
Moins de réactivité
Vendeurs notaires, banques …, les congés d’été des vendeurs et des professionnels du secteur peuvent ralentir les démarches et votre projet, surtout en août.
D’autres saisons à considérer
Le printemps
Beaucoup de biens sont disponibles au printemps mais la forte activité sur le marché immobilier rend les négociations plus difficiles et de fait, certains vendeurs en profitent pour gonfler les prix. Vous risquez d’être confronté à des prix plus élevés. Le printemps reste toutefois la saison préférée des acheteurs. Acheter à cette période permet d’envisager des travaux et d’être posé chez soi à la rentrée.
L’automne
L’automne est une belle saison pour acheter. Les acquéreurs occupés par la rentrée sont moins présents. Il y a donc moins de concurrence. Les marges de négociation sont intéressantes puisque les vendeurs sont motivés. Ils n’ont pas vendu en été ! C’est donc une belle période pour négocier sans se presser.
L’hiver
Le marché est très calme. L’offre est souvent plus restreinte, les visites sont rares et la négociation joue généralement en faveur des acheteurs.
Et votre situation ?
Acheter un bien immobilier ne dépend évidemment pas des opportunités sur le marché mais plutôt d’un projet. Si votre famille s’agrandit, il se peut que vous soyez pressé de déménager. Le temps n’attend pas. L’été est là. Alors pour être certain que l’été colle à votre projet, posez-vous les bonnes question :
- Quelles sont vos priorités : un large choix de biens, pouvoir négocier le prix, le taux ?
- Quel délai avez-vous pour déménager ?