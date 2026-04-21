Emily in Paris : Deux appartements à vendre dans son immeuble

Fan de la série Emily in Paris ? Le réseau Junot propose deux appartements à vendre dans son immeuble, place de l’Estrapade dans le 5e arrondissement de Paris !

Décor emblématique de la série Emily in Paris, l’immeuble situé place de l’Estrapade (5ᵉ arrondissement) fait aujourd’hui son entrée sur le marché immobilier.

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Emily in Paris : un boost pour la commercialisation

Le réseau Junot propose en effet à la vente deux appartements à cette adresse devenue en quelques saisons un lieu iconique du Quartier Latin et qui attire autant les amateurs d’immobiliers que les fans de la série, ce qui illustre l’impact croissant des productions audiovisuelles sur l’attractivité de certains biens.

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Un appartement familial de 183 m² et son studio indépendant

Le premier bien est un appartement familial d’exception de près de 183 m², 5 pièces 4 chambres, incluant un studio indépendant de de 31,14m² loi Carrez sur le même palier.

Il se distingue par ses volumes, avec une hauteur sous plafond de plus de 3 mètres, un vaste double séjour ouvert sur la place, ainsi qu’une luminosité particulièrement généreuse. L’ensemble conjugue parfaitement le charme de l’ancien (parquet, cheminée, pierre apparente) et des prestations contemporaines, notamment avec une cuisine équipée haut de gamme. Son prix : 3 800 000 € (Honoraires d’Agence Inclus).

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Un appartement rénové de 40 m²

Le second, plus compact, est d’environ 40 m² avec 1 chambre. Entièrement rénové, traversant, et situé au 3ème étage par escalier, il offre une lecture plus accessible de ce même cadre emblématique, avec un agencement optimisé, une belle hauteur sous plafond et une lumière naturelle omniprésente.

L’entrée, discrètement aménagée avec des rangements sur mesure, ouvre sur un séjour généreux. Son prix : 650 000 €.

Au-delà de leurs caractéristiques intrinsèques, ces deux appartements partagent un point commun : ils sont liés à une référence de la culture populaire récente, ce qui contribue à renforcer leur attractivité, notamment auprès d’une clientèle internationale.

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