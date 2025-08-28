Immobilier : L’arc atlantique, nouvel eldorado résidentiel ?
Familles, retraités, actifs mobiles : le littoral atlantique s’impose comme un nouvel eldorado immobilier. Climat, prix et qualité de vie font la différence.
De la Bretagne au Pays basque, la façade atlantique séduit une nouvelle génération d’acheteurs immobiliers. Prix plus stables qu’en Île-de-France, climat tempéré, essor du télétravail… Le littoral Ouest attire familles, actifs mobiles et retraités en quête de qualité de vie.
Accessibilité et qualité de vie : l’Ouest attire
De la pointe bretonne aux Landes, la demande reste forte. « On voit arriver beaucoup de familles ou de jeunes retraités venus de Marseille, Toulouse ou Montpellier. Leur priorité, ce n’est plus seulement la mer, mais une température supportable l’été et un environnement calme », observe Marie-Agnès Johannic, mandataire Expertimo à Auray (Morbihan).
Même constat dans les Landes. À Capbreton, Yohanna Letoux, également membre du réseau Expertimo, note l’arrivée d’acquéreurs franciliens mais aussi d’anciens habitants du Sud. « Ce sont des familles ou des couples de 50 ans qui télétravaillent. La LGV Paris-Dax renforcera encore cette attractivité », explique-t-elle.
Un marché immobilier sélectif : les extrêmes se vendent
Porté par la baisse des taux (autour de 3,25 % mi-2025), le marché reprend des couleurs. Mais la dynamique est contrastée : dans le Morbihan, les biens en dessous de 300 000 € et ceux au-dessus de 700 000 € trouvent preneurs, alors que le milieu de gamme reste plus difficile à écouler.
« Les Parisiens intra-muros sont toujours présents, mais les acheteurs de Seine-Saint-Denis ou du Val-d’Oise reculent, faute de vendre leur bien en Île-de-France », note Anita Chaudet, mandataire Expertimo à Sarzeau.
Les villes moyennes gagnent du terrain
Saturées, les stations phares comme Biarritz, La Baule ou l’Île de Ré laissent place à des marchés de report. La Rochelle, Royan ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie enregistrent de fortes hausses en dix ans :
- La Rochelle : +59 % (4 600 €/m²)
- Royan : +47 % (3 773 €/m²)
- Saint-Gilles-Croix-de-Vie : +49 % (4 245 €/m²)
Ces villes offrent désormais une alternative crédible, avec accessibilité, services et potentiel de valorisation.
Vers un nouveau cycle résidentiel
Le télétravail et l’évolution des modes de vie transforment le littoral. Beaucoup de ménages achètent d’abord une résidence secondaire, avant de s’y installer à temps plein. Résultat : le marché locatif longue durée se tend fortement, notamment dans les communes touristiques.
« Dans certaines villes, la location longue durée devient presque impossible, même pour les locaux », alerte Yohanna Letoux. Plusieurs municipalités imposent désormais surtaxes ou quotas sur les meublés touristiques.
A retenir
Entre stabilité climatique, mobilités douces et prix encore attractifs, l’arc atlantique s’impose comme un pôle majeur de la nouvelle géographie résidentielle française. Une tendance de fond qui pourrait redessiner l’équilibre entre Côte d’Azur et façade Ouest.