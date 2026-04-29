Immobilier Paris 13e : Cogedim lance un programme neuf en bois face à la BNF

Cogedim lance la commercialisation d’un programme neuf dans le 13e arrondissement de Paris. Livrable fin 2027, cette résidence en ossature bois se distingue par son implantation au-dessus des voies ferrées et son positionnement haut de gamme.

Cogedim lance commercialisation de « Woodeum Paris Rive Gauche », un programme résidentiel d’exception au cœur du 13e arrondissement de Paris face à la Bibliothèque Nationale de France.

Cette résidence de 177 logements livrables fin 2027 propose un art de vivre et des prestations de grande qualité. Prouesse d’ingénierie, cet immeuble vient couvrir les voies ferrées grâce à son socle conçu comme un pont, permettant de construire la ville dans la ville. Son ossature bois gage d’un habitat plus sain et confortable en fait une opération à l’empreinte carbone exemplaire.

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Un programme idéalement situé au cœur d’un quartier attractif, vivant et en pleine transformation

Rare opportunité dans Paris intra-muros, « Woodeum Paris Rive Gauche » est implantée avenue de France, au cœur de la ZAC Paris Rive Gauche, la résidence profite d’un emplacement exceptionnel au sein d’un quartier moderne, animé et en plein développement.

À proximité immédiate de la Bibliothèque Nationale de France et de la Station F, elle s’inscrit dans un environnement riche avec de nombreux commerces et loisirs. Le programme bénéficie également de la proximité de lieux parisiens emblématiques comme l’Accor Arena, la Gare de Lyon, le campus Pierre-et-Marie-Curie, le Jardin des Plantes, le Muséum national d’Histoire naturelle, un cinéma MK2 et la Cité de la Mode et du Design, offrant un cadre de vie riche sur les plans culturel et universitaire. À proximité des quais de Seine, le quartier poursuit sa transformation avec la modernisation de la Gare d’Austerlitz portée par le groupe Altarea, et l’arrivée prochaine de plus de 120 commerces et restaurants.

Une architecture contemporaine

Cette nouvelle adresse de vie haut de gamme propose une architecture contemporaine élégante qui intègre une ossature en bois. Du studio au 5 pièces, les logements offrent des plans fonctionnels, de beaux volumes lumineux et pour certains, des configurations traversantes. Pour certains appartements, balcons, loggias, terrasses et larges ouvertures prolongent agréablement les espaces vers l’extérieur.

« Woodeum Paris Rive Gauche » propose un véritable mode de vie pensé pour faciliter le quotidien de ses habitants. Organisé autour d’un vaste cœur d’îlot végétalisé, prolongé par des terrasses plantées, le projet compose un environnement apaisé au sein d’un quartier animé.

Le socle actif en pied d’immeuble accueillera boutiques, restaurants et services de proximité, tandis que, dans chacun des deux bâtiments, un éventail de services réservés aux résidants viendra enrichir l’expérience au quotidien : espaces de coworking, bibliothèques partagées et salles de sport.

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Une conception en bois en milieu urbain

L’opération se distingue aussi par une prouesse technique majeure : la réalisation d’un immeuble-pont construit au-dessus des voies ferrées, mobilisant des solutions d’ingénierie avancées. Imaginée par deux architectes (DATA Architectes et DVVD Architectes), la superstructure des logements est en bois, et intègre plus de 1 000 tonnes de matériaux biosourcés.

Ce mode constructif permet de réduire significativement l’empreinte carbone du bâtiment, tout en améliorant le confort thermique et acoustique des logements. Véritable référence en matière d’excellence environnementale, la résidence s’inscrira dans le respect exigeant de la RE2020 et se distinguera par ses certifications NF Habitat HQE, BiodiverCity, Bâtiment biosourcé ainsi que par sa démarche QAI, gages d’une haute performance énergétique, d’un confort thermique et acoustique optimal, d’une qualité de l’air intérieur et d’une parfaite maîtrise des consommations. L’ensemble contribuera ainsi à limiter les émissions de CO₂, au service d’un confort durable pour les habitants.

Une opportunité d’investissement autour d’un projet durable

« Woodeum Paris Rive Gauche » constitue également une excellente opportunité pour les investisseurs, dans un quartier en pleine transformation et à fort potentiel. En fonction de leur profil et de leurs objectifs, Cogedim leur propose différentes solutions d’investissement clé-en-main, et notamment la possibilité de profiter des économies d’impôts possibles dans le cadre du statut bailleur privé (Dispositif Jeanbrun). Les équipes de Cogedim accompagnent les acquéreurs à chaque étape de leur projet, en s’appuyant sur des outils de simulation personnalisée permettant d’évaluer les paramètres clés de l’investissement, tels que l’effort d’épargne, les avantages fiscaux et la rentabilité à long terme.

« Avec Woodeum Paris Rive Gauche, Cogedim illustre très concrètement l’exigence de qualité qui est au cœur de notre positionnement : qualité architecturale, qualité environnementale, qualité d’usage, qualité en termes de santé et de bien-être. Cette opération réunit tous les atouts pour offrir une expérience et un confort de vie optimaux à nos futurs acquéreurs, au cœur d’un quartier parmi les plus dynamiques de la capitale », conclut Laurence Beardsley, Directrice générale déléguée France Nord de Cogedim.

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