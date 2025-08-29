Épargne : l’assurance vie enregistre une collecte record en juillet
Les épargnants français ont déposé 17,9 milliards d’euros sur leurs contrats d’assurance vie en juillet. Un record.
Les Français ont déposé 17,9 milliards d’euros sur leurs contrats d’assurance vie en juillet, soit une hausse de 10 % sur un an, selon les données publiées par France Assureurs. La collecte nette atteint 4,1 milliards d’euros, confirmant une dynamique positive qui dure depuis 18 mois.
En bref
- Collecte brute : 17,9 milliards d’euros en juillet 2025 (+10 % en un an)
- Collecte nette : 4,1 milliards d’euros, plus du double de juillet 2024.
- Encours total : 2.057 milliards d’euros fin juillet 2025.
Une dynamique durable malgré l’incertitude
« On a vu en juillet 2025 la même dynamique commerciale porteuse pour l’assurance vie que celle que l’on observe depuis 18 mois », a déclaré Paul Esmein, directeur général de France Assureurs.
Pour Philippe Crevel, président du Cercle de l’épargne, le climat politique et économique incertain ne fait que renforcer cette prudence : « Certes, les ménages sont de plus en plus résilients compte tenu de la multiplication des crises, en revanche leur prudence s’inscrit dans la durée ».
Le Livret A recule, l’assurance vie résiste
Le taux du Livret A, abaissé à 1,7 % en juillet, détourne une partie des épargnants : ils y ont retiré 70 millions d’euros de plus qu’ils n’y ont déposé, selon la Caisse des dépôts.
À l’inverse, les fonds euros de l’assurance vie et du plan épargne retraite (PER) affichent un rendement moyen de 2,6 % d’après l’ACPR. En juillet, les cotisations sur les PER assurantiels ont atteint 978 millions d’euros (+10 %), même si la collecte nette recule légèrement (−8 %).
Un placement clé pour l’économie française
Avec un encours total de 2.057 milliards d’euros fin juillet, l’assurance vie reste un pilier du financement de l’économie. Fin mars 2025, 64 % de ces encours étaient investis en titres d’entreprises et 24 % en obligations souveraines, dont plus de 300 milliards d’euros de dette française.
Cette solidité conforte la place de l’assurance vie comme placement préféré des ménages, loin devant le Livret A.