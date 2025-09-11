Immobilier : Nestenn intègre le Top 3 des enseignes les mieux notées sur Google
Au classement VASANO 2025, Nestenn gagne une place et intègre le top 3 des enseignes immobilières les mieux notées sur Google, avec une note moyenne de 4,78, en hausse de +0,04 point par rapport à 2024.
Dans la continuité de sa volonté de devenir la marque immobilière préférée des Français d’ici 2030, Nestenn confirme son positionnement d’excellence dans la relation client. Le réseau a mené, entre 2024 et 2025, un travail de formation considérable, tant sur l’accueil que sur le suivi des clients, avec des résultats visibles.
Des résultats qui parlent
- Progression des notes Opinion System : depuis janvier 2025, la moyenne est passée de 93% à 95,37% sur 4685 avis.
- Diplôme du meilleur service aux particuliers 2025 (catégorie agences immobilières), décerné par l’INMA : une reconnaissance naturelle du travail engagé par le réseau envers ses clients.
- Classement VASANO 2025 : Nestenn gagne une place et intègre désormais le top 3 des enseignes immobilières les mieux notées sur Google, avec une note moyenne de 4,78, en hausse de +0,04 point par rapport à 2024.
Des agences exemplaires
Le réseau compte 274 agences dans le top 3 grâce à un suivi attentif des avis clients Google. Parmi elles :
- Châtenay-Malabry : 5 étoiles sur 217 avis
- Paris 19 : 5 étoiles sur 142 avis
- Toulouse Rangueil : 4,9 sur plus de 1 000 avis
- Perpignan : 4,8 sur 739 avis
142 agences Nestenn disposent de plus de 100 avis et certaines rejoignent récemment le top 3, comme Lorient, Bressuire, Lyon 08, Paris 19 et Marseille 11.
« Nestenn démontre sa capacité à maintenir une relation client d’excellence dans un contexte immobilier exigeant. La régularité et la qualité des avis Google traduisent une véritable maturité du réseau en matière d’écoute, de réactivité et de fiabilité », souligne Marlène Berger, cofondatrice de VASANO.