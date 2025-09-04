Immobilier solidaire : Nestenn relance son opération Nest’Aime 2025-2026

Depuis le 1er septembre, le réseau Nestenn et ses agents immobiliers relancent Nest’Aime 2025-2026, une opération d’immobilier solidaire pour financer des opérations vitales et offrir des moments de joie aux enfants hospitalisés.

Depuis le 1er septembre, le réseau immobilier Nestenn déploie une nouvelle édition de son opération Nest’Aime, symbole de son engagement solidaire. Jusqu’au 31 août 2026, les agences du réseau se mobilisent pour sauver des enfants atteints de malformations cardiaques et offrir des instants de joie à de jeunes patients hospitalisés.

L’essentiel Nest’Aime 2025-2026 a démarré le 1er septembre et se poursuit jusqu’au 31 août 2026.

Deux associations soutenues : Mécénat Chirurgie Cardiaque et Le Rire Médecin.

Objectif : financer des opérations vitales et plus de 1 000 visites de clowns à l’hôpital.

Une mobilisation solidaire dans tout le réseau

Depuis plusieurs années, Nest’Aime illustre l’esprit collectif et généreux qui anime les agences du réseau Nestenn. En 2025, chaque collaborateur s’engage pour soutenir deux associations emblématiques :

Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui permet à des enfants défavorisés atteints de malformations cardiaques d’être opérés en France.

Le Rire Médecin, qui déploie ses clowns professionnels pour redonner le sourire aux enfants hospitalisés.

Grâce aux précédentes éditions, des dizaines de milliers d’euros ont déjà été récoltés. Cette nouvelle campagne vise à aller encore plus loin.

Des objectifs ambitieux

L’ambition est claire : sauver des vies et adoucir le quotidien de jeunes patients. Concrètement, Nestenn espère financer des interventions chirurgicales vitales et assurer plus de 1 000 visites de clowns dans les hôpitaux.

« Nest’Aime, c’est avant tout une aventure collective. Un moment que l’on partage ensemble, dans tout le réseau, un élan solidaire qui nous rassemble. La force du collectif mise au service de ceux qui en ont le plus besoin », précisent Delphine Rouxel, Présidente, et Romain Odano, Directeur Réseau Nestenn.

Nestenn, un acteur engagé de l’immobilier

Créé en 2017, le réseau Nestenn compte aujourd’hui plus de 400 agences et 2 000 collaborateurs en France et à l’international. Lauréat de plusieurs distinctions, dont le trophée du Meilleur Service aux Particuliers 2025 et le prix de la Meilleure Franchise de France, Nestenn associe innovation digitale et proximité humaine pour s’imposer parmi les leaders du marché.

